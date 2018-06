El concejal de Guadalajara Daniel Jiménez se incorpora al Ministerio de Trabajo

El concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, se incorporará al equipo de Magdalena Valerio, como asesor, en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, según ha anunciado el PSOE a través de la red social Twitter.

"Les anuncio que me incorporo al equipo ministerial de @mvalerio_gu. Y lo hago firme en un principio: un político, un sueldo. Ello me lleva a renunciar al acta de concejal en el @GuadalajaraAyto. Trabajaré en Madrid pero me quedo en Guadalajara que es mi ciudad" @Dani_JimeDiaz pic.twitter.com/SOIKjz8lHT