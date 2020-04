La Junta insta a las comunidades limítrofes con Castilla-La Mancha evitar desplazamientos

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha señalado que la curva epidémica se mantiene estable, en cuanto a los casos nuevos, gracias al confinamiento y a que se están cumpliendo estrictamente las medidas de higiene pero para que continue mejorando la situación pide evitar los desplazamientos en Semana Santa. "Tenemos que tener en cuenta que ante una semana como la que estamos viviendo, es muy importante limitar los desplazamientos, y no salir de casa, como establece el estado de alarma, solo para cosas imprescindibles".

Sanz ha señalado que la cercanía con Madrid ha tenido mucho que ver con el nivel de contagio de Castilla-La Mancha, "ha sido determinante", pero no lanza ningún reproche a nadie. "Los virus no entienden de fronteras, no entienden de colores, ni de ideologías", ha señalado.

El consejero de Sanidad ha pedido, por tanto, un ejercicio de "solidaridad" a vecinos de otras comunidades autónomas --sobre todo Madrid-- para que no aprovechen la festividad de Semana Santa para desplazarse a sus segundas residencias ubicadas en la Comunidad Autónoma, asegurando que "el confinamiento es la mejor vacuna" para atajar el avance del coronavirus.

"Es muy importante que nos confinemos en casa. Que no aprovechemos para viajar a a segundas viviendas. Es cuestión de que todos confiemos en que el confinamiento es la solución al problema, es el mejor tratamiento", ha asegura Fernández Sanz. "Hemos instado a las comunidades vecinas a que extremen la precaución en cuanto al movimiento de personas, también lo haremos nosotros dentro de nuestra propia Comunidad".

“Quédense en casa, no podemos asumir el riesgo de que haya un nuevo pico de incidencia en esta pandemia”, ha afirmado Fernández Sanz.