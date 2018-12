Núñez "sigue las directrices de Cospedal" con el cementerio nuclear

Hoy se cumplen ocho años desde que el que fuera segundo Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, un 30 de diciembre de 2010, designase a Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad de toda España.

"Las 6.700 toneladas de residuos radiactivos de alta actividad (fundamentalmente combustible nuclear gastado) tenían un lugar para almacenarse, al menos, 70 años", ha recordado hoy la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y ha acusado al sucesor de Dolores de Cospedal al frente del PP castellano-manchego, Paco Núñez de "seguir las directrices" de la que fuera presidenta de la Junta y número dos de Rajoy.

Núñez asume "los compromisos empresariales y políticos de Cospedal"

"La gran valedora del proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, ha sido María Dolores Cospedal, que junto a su marido, controlaron el proyecto desde el principio", ha dicho la portavoz de la plataforma, María Andrés, quien comenta, como ya denunció el colectivo ante la Fiscalía Anticorrupción, que la empresa de Ignacio López del Hierro recibió "37 millones de euros en contratos del proyecto del ATC, antes incluso de ponerse una sola piedra del almacén".

"La historia política de Cospedal ha terminado rodeada de escándalos en los que López del Hierro ha sido un actor destacado. Sin embargo su herencia envenenada, sigue más allá", señala Andrés, en alusión al nuevo presidente de los 'populares' en Castilla-La Mancha.

"Parece que los compromisos empresariales y políticos de Cospedal, los ha tenido que asumir Francisco Núñez, a pesar del clamor social, político y, sobre todo, técnico que descartan este proyecto" y cita la visita que el pasado 17 de diciembre realizaba Núñez a Villar de Cañas donde afirmó que el silo nuclear situará a la provincia de Cuenca "a la vanguardia del país en modernidad, investigación e innovación".

Para la plataforma, "esta afirmación la realiza sin ningún dato que la avale, ocultando que la tecnología de la fisión nuclear está en retroceso y que las centrales nucleares serán en pocos años historia en España, como en numeroso países de nuestro entorno".

"Tampoco existen datos rigurosos que avalen la creación de empleo en el ATC una vez construido", dice María Andrés, quien añade que "ENRESA siempre reconoció que el ATC no tiene como objetivo potenciar el desarrollo de la comarca. Los puestos de trabajo directos del ATC los cifró la empresa pública en 70, buena parte de personal de la plantilla. No hay argumento alguno que sustente que se crearía un solo puesto de trabajo indirecto, en un almacén que no precisa de empresas auxiliares".

Para la Plataforma, los argumentos de Núñez son "una mera pantalla vacía de contenido" y le recuerdan su posición cuando, siendo alcalde de Almansa (Albacete) se mostró en contra del paso de residuos radiactivos por la localidad.

"Ahora se ve obligado a devolver los favores y mantener los compromisos de Cospedal, por lo que apoya a la desesperada un proyecto a sabiendas de que es inútil, que los terrenos no valen y que ya no interesa a nadie que no sean las empresas del sector nuclear y la gran obra pública".

Para María Andrés, "el brazo de Cospedal es muy largo. El PP de Núñez, se ha quedado solo en defensa del ATC en Villar de Cañas, puesto que ningún otro partido político u organización social relevante de la región defiende a estas alturas esta infraestructura", sobre todo, dice, "después de que se dieran a conocer los informes oficiales del CSN que desaconsejaban construir en unos terrenos con problemas geológicos insalvables".

La Plataforma recuerda que "siempre ha defendido, con argumentos sólidos, que los terrenos eran inadecuados" y cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que darles "la razón" al dejar en suspenso el proyecto, en función de datos "puramente técnicos".

Piden al Gobierno central "discutir" el plan de residuos con la ciudadanía

El Gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra elaborando e l séptimo Plan General de Residuos radiactivos (VII PGRR) que podría estar listo en el primer trimestre de 2019, según confirmaba a eldiarioclm.es, el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

En este documento se concretará si habrá ATC u otro sistema de almacenamiento temporal para las próximas décadas y, señala, la plataforma, el "plan deberá estar en consonancia con el calendario de cierre de las centrales nucleares.

La Plataforma exigirá que este plan" se pueda discutir ampliamente por la ciudadanía, de manera que primen las directrices técnicas y los intereses sociales, en vez de los intereses de los lobbys del sector nuclear, como ha pasado hasta ahora" y apuesta por "olvidarse" de un almacén temporal centralizado.