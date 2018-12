El PP de Castilla-La Mancha identifica instalar el basurero nuclear con poner a Cuenca "a la vanguardia" de España

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha identificado este lunes al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos con "la capacidad de modernización de una provincia, de una comarca" y con el hecho de "estar en la vanguardia en cuanto al I+D+i, en cuanto a la innovación y la investigación de esta zona".

Núñez se ha expresado de este modo en una visita realizada a Villar de Cañas, municipio cuyo ayuntamiento, gobernado por el PP, aspira a albergar el cementerio centralizado de residuos nucleares de España. Hoy ha variado su discurso y si en noviembre daba por hecho que el almacén nuclear no se construiría en la localidad conquense, en esta ocasión ha dicho que "peleará", junto al alcalde, José María Sáiz, porque se lleve a cabo la instalación.

Hace casi un mes reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha que pidiese formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los cerca de 150 millones previstos para la obra repercutan igualmente en el desarrollo de la provincia, algo que el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, valoraba como un "cambio de postura". Hoy en cambio carga contra los socialistas y contra el presidente regional Emiliano García-Page

"Hay que recordar que fue un Gobierno del Partido Socialista quien inició los trámites para el ATC y la convocatoria pública", ha manifestado para decir que no entiende por qué García-Page “está tratando de impedir” la instalación del basurero nuclear desde una postura que califica de “electoralista, de vinculación con el ecologismo, con sectores muy alejados de lo que tiene que ser la población que está trabajando por mejorar la vida de su gente”.

Francisco Núñez junto al alcalde, José María Sáiz (ambos en el centro del grupo) en Villar de Cañas (Cuenca) Foto: PP Castilla-La Mancha

"Queremos apostar por el desarrollo de la provincia de Cuenca" y por "la fijación de empleo" y, en su opinión, una instalación como el ATC "nos puede permitir estar a la vanguardia de nuestro país". "No debemos dejar pasar esta oportunidad", ha dicho.

PSOE: el "cinismo" de Núñez con una instalación "que no quiso para su pueblo"

La portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha criticado el “cinismo” del que está haciendo gala el presidente regional del PP, Paco Núñez, “por ir hoy a Villar de Cañas a defender el cementerio nuclear que él no quiso para su pueblo”.

Y es que, recordó la responsable socialista, Núñez “se puso detrás de la pancarta” oponiéndose a que una instalación de este tipo se pusiera cerca de Almansa, en Albacete, y ahora "no duda en ir Villar de Cañas a defender el ATC". Para Fernández, debe ser que para el líder regional de los ‘populares’ los habitantes de Cuenca “son de segunda categoría”.

La presencia de Cospedal en Toledo y la "debilidad" de Núñez

Por otra parte, la portavoz del Grupo socialista calificó como de “muy significativa” la presencia ayer de Cospedal y de su marido en la comida de Navidad del PP de Toledo, a la que también asistió Núñez; comida en la que fue recibida a gritos de ‘presidenta de honor’.

Fernández indicó que esta presencia “estelar” de Cospedal viene a demostrar la "debilidad" del liderazgo de Núñez, “que no se sale ni un milímetro del discurso de su antecesora porque fue ella la que, con su dedo, le eligió”.

Igualmente, aseguró que a pesar de que los portavoces del PP quieran quitar importancia a esta presencia, la tiene “porque no es una militante más”, pero sobre todo por lo que representa, ya que recordó, la ex secretaria general de los ‘populares’ y ex presidenta regional de esta partido, “tuvo que dimitir de sus cargos por, presuntamente, orquestar un sistema de espionaje a propios y a extraños y obstaculizar a la Justicia con la destrucción de pruebas sobre la posible corrupción de su formación política”.