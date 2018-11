El PP acusa a Page de "echar flores" a Ciudadanos para "lavar su imagen"

La diputada regional del PP en las Cortes regionales y secretaria general del partido en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que Emiliano García-Page "ha llevado la hipocresía a la máxima de su acción política". Agudo ha explicado la "preocupación y la inquietud" del partido, después de las últimas declaraciones de García-Page en El Mundo. En la entrevista, el socialista señala, entre otras cosas, que Albert Rivera podría "perfectamente" ser del PSOE. "Al menos del PSOE en el que yo me afilié", señalaba Page.

Igualmente, el presidente de la Junta de Comunidades explica que se va a la "única" mayoría que podría construir en España viene desde el centro y es en conjunto entre el PSOE y Ciudadanos. Para Carolina Agudo, el presidente regional está así "echando flores" al partido naranjo en un intento de "lavar su imagen" de cara a las próximas elecciones autonómicas después de haber "pactado con la izquierda radical", haciendo referencia a Podemos.

La 'popular' insistió en el argumentario del PP, afirmando que García-Page ha engañado a "todos los castellano-manchegos" después de asegurar que no pactaría con la izquierda radical. "La realidad es que pacta a diario con Podemos los intereses de nuestra región, aunque intente ocultarlo cuando se sienta en el Comité Federal del PSOE", explican desde el PP.

Además, Agudo ha criticado que el socialista se "quede callado" frente a Pedro Sánchez y que "no haya alzado la voz frente a sus compañeros de filas cuando en Castilla-La Mancha tiene a un vicepresidente segundo que se reunió con Junquera en las vísperas del 1 de octubre y aún no lo ha cesado". En este sentido, también acusó a Page de "no saber qué inventarse para seguir aferrado al sillón, ya que va a perder las elecciones".