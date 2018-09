El PP resta importancia a quién reemplazará a Cospedal: "Los políticos estamos una temporada y luego nos vamos"

Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha querido restar importancia hoy en rueda de prensa al hecho de que en el próximo congreso extraordinario de su formación se decida quién será el sucesor de María Dolores de Cospedal como presidente del Partido Popular en la región.

"Es un tema importante, pero comparado a los anuncios del PSOE en el país, tiene una importancia muy relativa porque es la vida normal del funcionamiento democrático de un partido", aseguró Cañizares. "Hay muchos partidos. No nos creemos el centro del mundo. Los políticos estamos una temporada y luego nos vamos", aseguró.

El portavoz destacó que el PP es la "única alternativa" para gobernar la región "después de los desmanes de Page y Podemos durante estos años". En cuanto a que Cospedal deje la presidencia del partido, ha recalcado que debe ser ella la que lo comunique a los afiliados del partido lo que ha pensado pero explicó que el partido tiene la "seguridad" de tener a la "mejor presidenta" que ha "sabido cambiar el rumbo del partido".

Cañizares lamentó que la situación en Castilla-La Mancha es "aún más grave", porque es la que "más paro tiene, menos rente tiene" y esto supone que "nos lo va a quitar nosotros, que se va a ceder lo que es de todos a aquellos que hacen del chantaje su forma de actividad política y de aquellos que se dejan chantajear". Junto a esto, el 'popular'.

Por otra parte, como una "auténtica traición" a los españoles ha calificado Cañizares, el "referéndum anunciado por Pedro Sánchez". "No se puede estar en peores manos, no se puede ser más irresponsable e incompetente", criticó, mientras repetía que el PSOE está "entregado a partidos que no creen en la unidad de nuestro país". Cañizares aprovechó de recordar que en la región, "tenemos un Gobierno con un vicepresidente que se fue a hablar con Oriol Junqueras en pleno golpe de estado separatista".

Por su parte, el presidente del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, ha explicado que lo que se observa es que "no están demasiado claros" sobre el futuro del PP en la región. "No sabemos si van a conseguir una candidatura de unidad, si hay candidatos o candidatas. Creo que el precandidato Cañizares está al acecho de saber si va a preparar su candidatura y tanto como él, seguramente algunos más estén".

Lo que sí le ha pedido al PP es que haya una "ruptura total" con las políticas que llevaron a cabo en la región, que se "alejen de todo" lo que se promovió en Castilla-La Mancha porque fue la "ruina de nuestra Comunidad Autónoma". Igualmente, ha asegurado que este nuevo candidato debe "pedir perdón" por lo que ha hicieron, después de hacer un "examen de conciencia" y que "por lo menos se sientan mal por lo que han hecho".

Finalmente, Esteban ha criticado que se le quite la importancia al congreso y que "lo enmascaren" en la noticia del día. "Creen que les viene bien", aseguró, mientras negaba la existencia de un referéndum. "Es mentira", concluyó.