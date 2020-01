Page critica la intención de "aguar" el delito de sedición: "Es casi como invitar a que se haga todos los fines de semana"

El presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado este viernes que es un "déficit democrático" que "un solo diputado pueda condicionar por completo el baile de todo un país", en referencia no solo a los partidos independentistas sino también a otros pequeños que solo se presentan en un territorio o en una provincia, como Teruel Existe.

"Algunos tenemos que acumular millones y millones de votos para poder alcanzar los Gobiernos y otros, realmente, casi sin moverse del sitio tienen una capacidad de influencia que ya quisiéramos los otros", ha afeado, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Por otra parte, ha subrayado que "hay que intentar normalizar la legislatura y marcarse la impronta de que está por delante la estabilidad institucional, pues si hay que perder tres años y no cambiar algo porque no hay consenso, no hacerlo".

"Está por delante eso que estar vendidos a un diputado, dos o tres. Ni siquiera lo digo solo por los independentistas", ha añadido.

Pide a los partidos mayoritarios "que lo piensen"

En esta línea, ha emplazado a los partidos "que tienen una mayoría muy sólida" en el Congreso de los Diputados a "pensarlo". "Esto resulta mucho cante", ha resaltado.

Asimismo, ha explicado que la Cámara Baja es un órgano constitucionalmente "previsto" para "los debates ideológicos nacionales", pues, "los planteamientos territoriales se debaten en el Senado".

Preguntado si se refiere al diputado de Teruel Existe, Page ha asegurado que "sí", pero que "no lo dice en contra de Teruel Existe", dado que, "hace muy bien en existir y en presentarse a las elecciones".

A su juicio, el "único problema" que ve es que "ahora el componente que manda en el Congreso es el territorial, el local, el rincón". "No manda el conjunto y hay una disfunción entre los partidos que nos presentamos con una mentalidad, lealtad, e incluso, una disciplina de país y entre aquellos que literalmente con un mínimo esfuerzo consiguen determinar la vida del país", ha zanjado.

"Aguar" el delito de sedición

Por otro lado, el socialista ha asegurado que si lo que se pretende con la reforma del Código Penal es "aguar el delito de sedición, eso es como invitar a que se haga todos los fines de semana". García-Page ha sostenido que se debería aclarar y "dejar blanco sobre negro" que "lo que plantearon en Cataluña" los independentistas fue "un atentado grave al orden constitucional".

"A lo mejor cabe un delito nuevo, que tenga que ver con vulneración directa orden constitucional. ¿Es urgente? En estos casos, lo que importa es que tenga el máximo consenso. No puede ser de la mitad de un país contra la otra mitad", ha apuntado.

En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha ha dejado claro que la reforma del Código Penal no puede realizarse teniendo en cuenta los planteamientos que hagan "aquellos que se vayan a ver afectados con su aplicación", como los políticos presos del 'procés'.

"Lo que han hecho tiene gravedad y consecuencias. Si lo que se está pretendiendo es lo contrario, es aguar el concepto de sedición eso es casi como invitar a que se haga todos los fines de semana", ha aseverado.

El propio García-Page advirtió este jueves de que "con los derechos de los españoles y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable". Además, señaló que sobre la reforma de esta legislación no pueden decidir "aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, volverán a hacer lo mismo".