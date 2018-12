¿Quieres improvisación, juego y poesía? Llega a Toledo el repentista Alexis Díaz-Pimienta

¿Crees que el lenguaje no puede ser divertido, que no es posible encontrar la chispa literaria en jugar con las palabras, que no se te ocurriría nada original ante determinados planteamientos de la lengua? Si es así, es muy probable que estés equivocado o equivocada. O que simplemente todavía no conozcas la versatilidad y magia del escritor y repentista Alexis Díaz-Pimienta. Ahora tienes una oportunidad única en Toledo ya que es el protagonista de la próxima entrega de ‘La senda del cuento’ los próximos días 14 y 15 de diciembre en Matadero Lab y en la Librería Taiga de la capital castellano-manchega.

Director de la Academia Oralitura y de la Cátedra de Poesía Improvisada de La Habana, Díaz-Pimienta ha publicado hasta la fecha un total de 39 libros en varios géneros (novela, cuento, ensayo, poesía, LIJ) y su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, búlgaro, finés, japonés y farsi, en revistas y antologías.

Su dilatada trayectoria viene también avalada por siete premios internacionales de poesía y cuatro de narrativa (novela y cuento), en Cuba, España y México. Además, como repentista ha trabajado durante más de 30 años en la televisión y la radio cubanas, y ha recorrido los escenarios de decenas de países, compartiendo escenarios con grandes artistas de la canción como Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, Omara Portuondo, Compay Segundo, Amaury Pérez, Kiko Veneno, Javier Ruibal, Martirio y otros.

La oportunidad de conocerlo llega ahora a Toledo ya que el escritor cubano es el protagonista en varios actos programadas por la organización de ‘La senda del cuento’. El viernes, día 14 de diciembre, a las 18.00 horas, estará en Matadero Lab (en el IES Sefarad), con una sesión de poesía para público familiar con el nombre de “Ensalada de palabras con Pimienta". Este acto será de taquilla inversa (tú decides lo que quieras aportar al finalizar el encuentro) y en el mismo se abordarán diferentes maneras de nombrar los juegos con el lenguaje. El repentista solo pone el primer ingrediente y el resto del público debe aportar adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, lugares, fechas o situaciones. Todo para que el improvisador sazone sus poemas y sus historias inventadas al momento, y nos deje a todos buen sabor de oído.

Sesión para público adulto y taller

Seguidamente, en el mismo sitio, pero a las 21.00 horas, se celebrará la sesión de poesía para público adulto. El precio será de cinco euros y en esta ocasión el público podrá sumergirse en el talento “palabrófago” de Díaz-Pimienta, es decir, de su capacidad para comer palabras de todo tipo y hacer partícipe a los asistentes de todo el universo del lenguaje. En esta sesión habrá un servicio de ‘Kanguras’ para los niños.

El tercer acto del escritor cubano dentro de ‘La senda del cuento’ será el sábado 15 de diciembre, a las 12.00 horas en la Librería Taiga, con un precio de diez euros. En el taller “La improvisación es un juego muy serio”, podrás descubrir cómo la improvisación poética es el único arte verbal que recupera el carácter lúdico de la poesía, algo que está en su esencia desde los orígenes. El abanico será muy amplio: tanto la improvisación tradicional (repentismo, trovo, regueifa) como la contemporánea, asociada al rap, al hip hop o al free-style.

La Senda del Cuento' nace en marzo de 2017 con la misión de traer a Toledo a los mejores narradores, que cuentan para adultos y para público familiar, sin olvidar la formación en este arte de la palabra, que tiene un especial hincapié en los adolescentes y jóvenes, con los talleres de narración oral y La Rueda de los Cuentos. Colaboran en esta iniciativa Matadero Lab y las toledanas Taiga, Hojablanca y La Madriguera de Papel.