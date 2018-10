Publicada la declaración de impacto ambiental del parque Puy du Fou en Toledo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la cual se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Temático Puy de Fou España, situado en el término municipal de Toledo. Una declaración que no será objeto de recurso salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

La presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzando la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años. Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de vigencia.

Un proyecto "viable" desde el punto de vista ambiental

La Viceconsejería de Medio Ambiente considera “viable” el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y las prescripciones de esta resolución. Se considera que el promotor ha tenido en cuenta el resultado de la información pública y de los informes de los organismos consultados y personas interesadas, habiendo dado respuesta a las alegaciones o sugerencias surgidas.

Además esta resolución incluye una serie de medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente entre las que se incluyen la protección al suelo, al sistema hidrológico, a la flora y a la fauna, al paisaje o a la calidad atmosférica. También se incluyen acciones que mitigarán la contribución del proyecto al cambio climático, como es el uso de energías renovables, instalaciones con alta eficiencia energética, la platantación de una importante superficie de masa forestal, etc.

Asimismo se establecen medidas de adaptación al mismo, como son la elección de especies autóctonas y con bajos requerimientos hídricos, un buen aprovechamiento del agua del parque, depurándola y reutilizándola así como el aprovechamiento de las aguas pluviales, la generación del denonimado efecto ‘isla de frescor’ mediante el adecuado diseño de espacios públicos y zonas verdes.

Además la Declaración Ambiental Estratégica establece como medida de reducción de emisiones de efecto invernadero la implantación por el promotor durante la fase de funcionamiento del parque de medidas de movilidad sostenible, como por ejemplo un sistema de transporte colectivo propio que lo conecte con la ciudad de Toledo, la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o el empleo de estos vehículos dentro del parque.

Esta resolución también incluye medidas para la protección frente a la contaminación acústica y lumínica, para la protección del patrimonio cultural, de las infraestructuras, y un plan específico para la gestión de los residuos. Esta declaración de impacto ambiental incluye además aspectos como la descripción del futuro parque, sus elementos vegetales y de acceso y las actividades proyectadas, que se harán en dos zonas, para los espectáculos diurno y nocturno.

Plazos del proyecto

El proyecto se desarrollará en cinco fases y la actividad del parque irá aumentando paulatinamente según vayan terminándose las diferentes fases: en 2019 se realizarán las infraestructuras básicas del recinto y se estrenará el espectáculo nocturno; en el 2021 se abrirá el parque diurno, con una oferta de tres pueblos tematizados, tres salas de espectáculos de interior y un espectáculo exterior.

En 2023 se ampliará la oferta inicial con un nuevo espectáculo, y seguirán otras dos fases de ampliaciones de espectáculos y zonas en los años 2025 y 2028. El aparcamiento, al igual que el parque, está previsto que se desarrolle por fases hasta alcanzar 4.078 plazas para coches y 164 de personas de movilidad reducida.