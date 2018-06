Publicada la expropiación forzosa de los terrenos que albergarán la mina de wolframio de Abenójar

La Consejería de Economía, Empresa y Empleo ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el acuerdo de finales de mayo por el que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos necesarios en la explotación de los trabajos, instalaciones y servicios en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), para la ejecución del proyecto de mina de wolframio de la empresa Mining Hill's SL. El wolframio o tungsteno es una materia prima utilizada en la industria y la infraestructura militar.

En su resolución, la Consejería repasa los trámites iniciados desde agosto de 2015 y alude al último informe jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, de 8 de mayo de 2018, favorable a la legalidad del proyecto, subrayando que en el expediente constan como razones "diversos intereses sociales, económicos y laborales que no son objeto de valoración jurídica sino de oportunidad, sin perjuicio de la jurisprudencia y doctrina al respecto".

Así, recalca las previsiones relativas al empleo directamente vinculado a las distintas fases del proyecto, que suponen que a partir del primer año y medio de vida, el empleo se estabilizará en 175 puestos de trabajo directo y otros tantos de empleo indirecto, a los que habría que añadir el empleo inducido derivado del incremento de la actividad económica de la zona. En el capítulo de inversiones, prosigue, se contemplan diversas partidas que integran el proyecto en su conjunto, con un total de 28,46 millones de euros de inversión, mientras que los impuestos que la empresa devengará en los primeros treinta años de vida de la misma ascienden a 158,6 millones de euros.

La Consejería añade los motivos expuestos por el Ayuntamiento de Abenójar y otros consistorios y entidades de la comarca, que justifican la tramitación por la vía de urgencia. Así, se apunta que "es de justicia proporcionar a los ciudadanos un futuro alentador que se apoye en la explotación y transformación de los recursos existentes, con proyectos realizables, con base sólida y un dilatado horizonte temporal, que no tengan que buscar empleo a costa de alejarse de sus familias y del lugar en el que nacieron".

Asimismo, prosigue, el descubrimiento dentro del término municipal de Abenójar de un yacimiento de wolframio, mineral de un importante valor estratégico, “ha creado evidentes expectativas de reactivación económica de la comarca y creación de empleo". Por otra parte, se señala al desempleo, a la pérdida de población en los últimos 30 años y a la "tradición minera" de la comarca. Por otra parte, el acuerdo incluye la repuesta a las alegaciones presentadas por los propietarios de las parcelas, relativas a diversos aspectos técnicos del proyecto minero.

Recursos de propietarios y oposición de ecologistas

El expediente expropiatorio, aprobado en julio de 2016 por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, fue objeto de recurso por los propietarios de tres parcelas. Aquellos recursos fueron desestimados por la Consejería de Economía en junio de 2017, si bien uno de los propietarios interpuso un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de sentencia.

También se ha opuesto a este proyecto desde Ecologistas en Acción. Este colectivo presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina, instando no solo a que se negara esa prórroga sino, derivado de ello, a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que subrayaron fueron la falta de agua, los riesgos de contaminación y la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.

También explica que Minning Hill's ha incumplido la DIA de manera reiterada, no presentando ni el estudio hidrogeológico integral, que condicionaba para asegurar que no hay riesgos sobre la salud pública, ni un plan de restauración que corrigiera parcialmente los impactos en la biodiversidad y el paisaje. Según apuntó, en tres años de vigencia de la DIA, el promotor no ha presentado “clarificación alguna de cómo minimizar estos riesgos”. “¿Qué elementos hay para apreciar que lo va a hacer ahora?”, añade.

También denunciaron que la situación del sistema hídrico ha empeorado de forma drástica tras tres años de merma constante de precipitaciones, que ha provocado una grave sequía. “Los enormes consumos de agua previstos no harían más que agravar la situación, comprometiendo el abastecimiento de las poblaciones”. Finalmente, afirmó que la biodiversidad existente en el año 2017 era muy superior a la que se definió en 2014: la presencia de especies como cigüeña negra, buitre negro, águila perdicera, águila culebrera y muchas más no fueron consideradas a la hora de emitir la DIA.