El alcalde de Guadalajara (PSOE) rechaza un referéndum de autodeterminación y espera que Sánchez defienda "la soberanía del pueblo español"

Alberto Rojo se une a la advertencia del presidente de Castilla-La Mancha al líder del partido ante el debate de investidura Añade que s us principios socialistas le situarán "siempre en la orilla contraria al nacionalismo", aunque matiza: "Esto no quiere decir que no representen una opción política válida o que por definición estén fuera del marco democrático"