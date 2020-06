Varios institutos de la región solicitan a la Consejería de Educación que la EvAU se celebre en sus propios centros

Como viene siendo habitual en las pruebas de selectividad, el alumnado de 2º de Bachillerato de pequeñas localidades se traslada a municipios más grandes para realizar estos exámenes cuya celebración ha estado encima de la mesa desde el comienzo de la actual crisis sanitaria.

Tras aprobar el retraso de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) hasta los días 6, 7 y 8 de julio, el debate continúa ahora centrado en las condiciones sanitarias y las medidas higiénicas que se adoptarán durante la convocatoria.

Desde la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Educación Secundaria Fernando de Mena, propone que este año, como medida excepcional, "Socuéllamos sea sede de examen de las pruebas de EvAU de su alumnado de 2º de Bachillerato" que cada año se traslada al municipio vecino de Tomelloso para la celebración de estas pruebas.

Instituto de Educación Secundaria Fernando de Mena

"Si nos vamos a Socuéllamos tenemos que hacerlo con el resto de peticiones, que son muchas"

"Hay madres que nos han hecho llegar su preocupación porque sus hijos tengan que desplazarse a Tomelloso pensando que ha sido un punto muy crítico del coronavirus. Esta es una de las principales razones por las que hemos enviado a las autoridades pertinentes una carta solicitando formalmente esta petición", explica en declaraciones a este medio Manuel Arias Massó, presidente del AMPA del IES Fernando de Mena. "La cuestión está en que nuestros hijos se puedan contagiar allí pero también en que sean ellos los que lleven el virus y provoquen un rebrote".

La carta (que puede leerse en este artículo), tal y como cuenta Arias, se la han hecho llegar a la Consejería de Educación, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Delegado Provincial de Educación y a la Federación provincial de AMPA's de Ciudad Real. Según fuentes de la Consejería, el organismo ya ha dado respuesta a la petición desestimándola. "Si nos vamos a Socuéllamos tenemos que hacerlo con el resto de peticiones de otros municipios, que son muchas".

Tal y como le han transmitido a los centros solicitantes, las pruebas de la selectividad se celebrarán aplicando "los protocolos estipulados por el Ministerio y adaptados a la comunidad para garantizar la máxima seguridad". Fuentes del organismo regional añaden que "el tener un número limitado de sedes ayuda a gestionar de forma segura los exámenes y hacer un sistema de corrección y rutas de entrega y recepción más seguro y rápido".

Imagen del escrito enviado por el AMPA del IES Fernando de Mena

La EvAU de 2019 citó en Tomelloso a un total de 227 estudiantes

Mientras la dirección del Instituto no se posiciona ni en favor ni en contra de la variación solicitada por el AMPA, padres y madres del alumnado consideran que la modificación cumple toda lógica. Para realizar la selectividad “en Tomelloso se juntan estudiantes de Ruidera, Argamasilla, Socuéllamos y del propio Tomelloso. Son muchas personas y no nos quedamos tranquilos. Si la EVAU fuera en nuestro municipio se juntarían solo 50 personas que están totalmente identificadas”. Según datos del Gobierno regional respecto a la convocatoria de 2019, la EvAU celebrada en esta localidad congregó a un total de 227 estudiantes.

Arias recuerda que el pasado sábado, Tomelloso era escenario de un botellón multitudinario en el que no se respetaron las medidas sanitarias. “Nuestros hijos e hijas no van a un botellón, van a hacer un examen pero con escenas como esa no estamos tranquilos.”

El presidente del AMPA añade que tradicionalmente el desplazamiento del alumnado entre Socuéllamos y Tomelloso es cubierto por su asociación. “Este año no podemos hacerlo porque tendríamos que fletar muchos autobuses para cumplir con las medidas de distanciamiento. Son los progenitores quienes tendrán que llevar en sus coches particulares a los estudiantes”.

Manuel Arias, así como el resto de padres y madres del alumnado que este año se presenta a la EvAU, señalan que se podría seguir el ejemplo de la Comunidad Valenciana. “Sabemos que allí las pruebas se harán en cada instituto, no se van a desplazar como se suele hacer”.