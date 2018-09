La bicicleta no es sólo cuestión de sostenibilidad: política y género en el debate de la movilidad

El debate del uso de la bicicleta ha cobrado protagonismo en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible gracias a la jornada técnica de Movilidad en Bicicleta de Castilla-La Mancha, organizada por la consejería de Fomento y que contó con ponencias de la Dirección General de Tráfico, la Red de Ciudades por la Bicicleta, el grupo de Estudios y Alternativas G21 y la Oficina del Cambio Climático de la Junta de Comunidades. Urbanismo, accesibilidad, política e incluso perspectiva de género fueron parte del debate propuesto en busca de un marco regional que sirva para impulsar el uso de este vehículo, más limpio, más sostenible y mejor para la salud, sin volver a caer en los errores ya conocidos.

Javier Barrado, director general de Planificación Territorial y Movilidad, explicó que la iniciativa es el “germen” de una estrategia regional, el “primer pedaleo” para iniciar el debate con quienes tienen competencia “más directa” en este sentido, y que, además, requiere de una perspectiva multidisciplinar: no sólo carreteras, sino también medio ambiente, sanidad y educación. “Se trata de ir captando la atención e ir difundiendo que nos estamos moviendo ya para una planificación regional”, aseguró Barrado. Se trata de un planteamiento a largo plazo y que empieza de cero, porque hasta ahora no ha existido ninguna estrategia de este tipo. La idea, además, es hacerlo de manera totalmente participativa.

Francisco Javier Villalba, de la Dirección General de Tráfico, presentó el Plan Estatal Estratégico de la Bicicleta, un documento que se pretende tener listo en el primer semestre de 2019 y que puede servir como un referente regional para Castilla-La Mancha, atendiendo a las propias características de la Comunidad Autónoma. Varios grupos de trabajo han participado en la confección de los primeros pasos de este Plan, que cuenta con varias áreas temáticas que incluyen, entre otros, el ámbito escolar, los diseños urbanos y también la perspectiva de género. Un elemento “clave” es la participación de los niños en cuanto implica un cambio también en la educación tradicional de la movilidad. La perspectiva de género se incluye ya que la bicicleta funcionó en un primer momento como un símbolo de la independencia de la mujer.

“Fue el primer medio que ofrecía la posibilidad de salir de casa a la mujer”, explicaba Villalba, que recalcó la idea de que si la mujer no se puede establecer una política de movilidad. “El objetivo es que lo utilicemos todas y todos. Si no habremos fracasado”, concluyó. Desde la Red de Ciudades por la Bicicleta, su secretario técnico, Nacho Tomás, explicó que son justamente las dos Castillas las que menos presencia tienen en esta asociación que incluye a más de 100 ciudades de todo el país: “son las que menos apuestan por la bicicleta”, lamentó. En la región, sólo algunas localidades como Alovera, Yebes, Almansa, Ciudad Real, Torrijos y Puebla de Almoradiel, están presentes en la misma. Su trabajo es impulsar las iniciativas para fomentar el desplazamiento en bicicleta y que éste sea más seguro también.

Tomás resaltó la idea de que un uso público de este vehículo es una fuente de riqueza y turismo, y que los distintos ayuntamientos deben ser conscientes de esta situación. De hecho, parte del trabajo de la Red es precisamente ese, asesorar a los Gobiernos municipales para sacar adelante este tipo de proyectos para apostar más por este transporte e ir eliminando el coche del día a día, pero, ojo, no del todo de la vida de las personas. La planificación a nivel municipal es fundamental en el objetivo a nivel regional, señaló el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, que recordó el caso de Guadalajara donde el sistema público de bicicleta apareció de “un día a otro” y sin planificación. “Era lógico que fracasara, porque no hubo planificación ni estrategia. El objetivo que tenemos a nivel regional es prever esta situación e ir planificando en cada municipio cómo debe ser esta movilidad”, explicó Barrado.

La política de la bicicleta

¿Por qué no se utiliza la bicicleta en España tanto como en otros países? Alfonso Sanz del Grupo de Estudios y Alternativas GEA21, empresa de consultoría ambiental y social, señala que, efectivamente existe un componente cultural a la hora de decidir nuestro medio de transporte, “se ha creado una cultura de la movilidad basada en el automóvil que ha presionado en cómo nos transportamos”, pero que no es lo único. “Cuando se haga un diagnóstico en Castilla-La Mancha, se comprobará que no sólo es un tema cultural, sino también político”, aseguró Sanz

En este sentido, Sanz señaló que el impulso del vehículo a dos ruedas no es una utopía, como se ha comprobado en sociedades que sí funcionan, pero que se trata de políticas que no se hacen “de la noche a la mañana”, sino que se deben ir construyendo “con consenso y con complicidad” de todas las administraciones. “No se puede hacer nada sin una planificación detrás, sin algo que responda a una lógica de creación de una nueva política integrada en la política de movilidad”, recalcó. Políticas “consistentes y coordinadas” para que el uso de la bicicleta deje de ser una utopía.

Finalmente, se trató la movilidad como un punto “fundamental” en la lucha contra el cambio climático. Así lo señaló Francisco Javier Santamarta de la Oficina de Cambio Climático de la Junta de Comunidades, que explico que el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en Castilla-La Mancha, a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para reducir las toneladas de CO2 que se producen en la Comunidad Autónoma. La bicicleta entra así en la “idea” de una economía “hipocalórica” en cuanto a sus emisiones y para ello se aboga por las campañas de promoción para el cambio hacia su uso, o el fomento de acciones como el día sin coche o con bicicleta.

La consejera de Fomento, Tita García Élez, fue la encargada de clausurar esta primera jornada, y recalcó que la estrategia regional no es un mero anuncio sino que es una intención clara de su departamento. Por eso, hizo un llamamiento para que los distintos colectivos del sector ayuden a crear esta estrategia. “Vamos a hacerlo y espero que cada uno colabore”, concluyó.