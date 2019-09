Las feministas castellanomanchegas iluminan la región de violeta para declarar la 'Emergencia feminista'

El entramado feminista castellanomanchego se ha movilizado para unirse a la convocatoria de la Plataforma Feminista de Alicantae para declarar la 'Emergencia Feminista'. De este modo, habrá acciones de protesta contra los casos de asesinatos machistas que se han visto este verano en España en más de una docena de localidades a lo largo de España.

La convocatoria viene de la Plataforma Feminista de Alicante, que fue la primera que anunció que se debía declarar la 'Emergencia Feminista', tras los numerosos casos de violencia machista que se registraron durante el verano y que han culminado con un triple asesinato en Pontevedra."¡Nos están asesinando! El verano de 2019 será recordado como el verano negro. Los telediarios se llenan de asesinatos machistas. Sus titulares dicen que aparecemos muertas, no señores, nos están asesinando", reclamaban desde la plataforma alicantina.

"En el pasado mes de julio, cada dos días, una mujer ha sido asesinada. Esto ya no es una alerta, declaramos la emergencia feminista. Padres que asesinan a sus hijas e hijos para causar el mayor de los sufrimientos. Pederastía, trata, desapariciones, asesinatos, chantajes,extorsión, amenazas, acoso, agresiones, abusos, manadas, violaciones están ala orden del día. Una justicia que no es justa, poniendo en duda la declaración de las víctimas, sentencias sin sentido que nos mandan un mensaje alto y claro a todas “tu cuerpo no te pertenece, tu vida no te pertenece"", lamentan en el comunicado.

Y la violencia, lamentan, sigue. "Seguimos porque estána costumbrados a nuestra injusticia, están acostumbrados a la violencia, están acostumbrados a tratarnos como ciudadanas de segunda, acostumbrados a nuestros cuerpos sin vida". Advierten, igualmente, que este "estado de guerra" es "inadmisible" y por eso reclaman que ya "no hay tiempo". "Paremos el mundo, no se puede seguir condenando a las mujeres a convivir con el terrorismo machista".

El movimiento feminista ha difundido tutoriales para convertir de manera sencilla un móvil o una lámpara en una luz violeta. "Seremos la luz de las que ya no están", aseguraban desde la Plataforma 8M Toledo, que ha convocado una manifestación desde la Vega hasta la Plaza de Zocodover. “Es el momento de abrir un debate importante y tomar acciones para que esta situación cambie”, recalcaron desde la organización.