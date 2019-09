‘Beforeigners’ (‘Los Visitantes’): asesinatos y refugiados temporales en un thriller adictivo

Esta semana el blog se muda al género de la ciencia ficción para escribir sobre una serie que, tras finalizar su primera temporada, se convierte en una apuesta ciertamente original, amena, entretenida y con mucho potencial de cara a las próximas temporadas. Se trata de ‘Beforeigners’ (‘Los Visitantes’), una producción de HBO Nordic, que se ha estrenado en nuestro país a través de HBO España: ¿Qué pasaría si miles de personas de diferentes épocas comienzan a llegar a distintas partes del mundo?

Este thriller policiaco, con miles de viajeros en el tiempo incluidos, tiene como creadores a Anne Bjørnstad y Eilif Skodvin, conocidos también por las series ‘Lilyhammer’ o ‘Roeng’. Ambos desarrollan en ‘Beforeigners’ (‘Los Visitantes’) una premisa ciertamente muy utilizada en la ciencia ficción. A su manera consiguen darle un toque distintivo o medianamente creativo a la historia. El protagonismo de la serie recae en las manos de Nicolai Cleve Broch (‘Frikjent’) y Krista Kosonen (‘Ballers’).

Foto: loslunesseriefilos.com

En las costas de la ciudad de Oslo empieza a producirse un fenómeno extraño: unos intensos flashes de luz salidos de las entrañas del mar comienzan a “escupir” personas de tres épocas distintas: de la edad de piedra, de la era vikinga y de finales del siglo XIX. Nadie entiende cómo es posible, pero del día a la noche se convierte en fenómeno cotidiano con la llegada constante de los llamados “visitantes”. Ellos no recuerdan nada de lo ocurrido, pero la civilización de 2019 estará obligada a acogerlos y adaptarlos a la sociedad moderna.

Un par de años después, y en este contexto, se emplazan los dos protagonistas de ‘Beforeigners’: Alfhildr (Krista Kosonen), una vikinga, que tras un par de años se convierte en policía y Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch), un policía noruego con algún que otro problema, que la acoge como compañera de equipo, gracias a un programa de integración. Ellos dos investigarán el asesinato de una mujer con tatuaje de la edad de piedra que los llevará a descubrir cosas inesperadas.

Foto: loslunesseriefilos.com

El planteamiento de ‘Beforeigners’, a priori, se establece como un simple thriller policíaco en el que se plantea una investigación de un asesinato dentro de ese contexto extraordinario. Sin embargo, la serie, espoleada por el avance de esa investigación, comienza a expandir su universo y mitología dando otro cariz a la historia, lo que hace aumentar francamente su interés. Así, de esta manera, ‘Los Visitantes’ establecen en pequeñas pinceladas un foco social al relato derivado de la problemática de la inmigración de esos “visitantes” y de su inserción en la sociedad.

Es muy fácil extrapolar esta problemática social y política a la realidad más cercana, por ejemplo, Europa y sus crisis migratoria. Aunque faltaría desarrollarla aún más en la serie, se podría decir que ‘Beforeigners’ es una metáfora del mundo actual. La llegada de los llamados “visitantes” supone una crisis y choque a todos los niveles. Esto sin duda da un punto de riqueza e interés a lo que sucede durante esta primera temporada.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie no se enfrasca -y tampoco creo que sea su leitmotiv-, en puzzles y paradojas temporales complicadas derivadas de los viajes de esos visitantes del pasado. Incluso, se podría teorizar que vienen de otra línea temporal, pero eso es una divagación personal mía -que realmente no viene a cuento-. Porque, realmente, lo importante del relato es cómo esos “visitantes” han cambiado e influido en la sociedad y la fragilidad de la misma ante esa mezcolanza de cultura y pasados en común. Esto último es importante ya que muchos de estos viajeros vienen con unas historias comunes que no son aptas para el mundo actual y, de ahí, otro conflicto por explotar en ‘Beforeigners’.

Una de las gratas sorpresas de ‘Beforeigners’ (‘Los Visitantes’) son sus dos protagonistas; aunque, sobre todo la actriz Krista Kosonen en el papel de la escudera vikinga Alfildhr. Una inteligente y aguerrida mujer que miente sobre su pasado para poder entrar en el cuerpo de la policía. Con ella, sin duda, es con el personaje con el que más vamos a empatizar. Desprende muchísimo carisma, personalidad y con el paso de los capítulos crece mucho en interés y complejidad. A su lado, estará Nicolai Cleve Broch, interpretando a Lars Haaland, un policía prototípico con problemas personales que está enganchado al alcohol y drogas. Ellos dos componen un binomio con mucha química en pantalla.

Fotos: loslunesseriefilos.com

La serie consigue formar su personalidad propia en tan solo seis episodios. Una historia muy entretenida, amena y que gana mucho interés con el avance de los episodios. Me atrevería a decir que esta primera temporada se puede denominar como un prólogo de lo que está por venir. Pienso que la serie tiene muchísimo potencial por explotar y más después del final, ya que deja muchas tramas interesantes abiertas.

‘Beforeigners’ (‘Los Visitantes’) es una serie muy buena cuyos seis episodios se hacen muy cortitos y es una pena. Quizá ese sea el mayor de mis reproches contra ella porque creo que la historia tiene mucho e interesante por desarrollar. Sus seis episodios se pueden ver en HBO España. Que estrenen la segunda, YA.