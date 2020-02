Desmesurada crítica ante la desmesurada majadería de la Mesa Regional del Agua

Fotos de rigor, los discursos huecos y vacíos habituales y las caras de satisfacción igual que si hubieran hecho algo de provecho, “como no podía ser de otra manera”, sobre las fotos volveremos al final del escrito.

Empecemos por el principio que es como mejor se empiezan las cosas. Nos recuerda nuestro consejero, Martínez Arroyo, que el agua es “bien público, no privativo, que es de todos y tiene que servir para todos”, nosotros le añadimos que lo es desde que Felipe González la expropió a todos los ‘aguatenientes’ sin indemnizar a los propietarios, lo que no ocurre de manera habitual en las expropiaciones. Todos éramos más jóvenes teníamos más ingenuidad y menos barriga y millones.

Ha pasado el tiempo y los ‘aprovechateguis’ se han infiltrado en la política igual que la grasa en el jamón ibérico y ahora tenemos personajes orwelianos que tienen más derechos que el resto de animales de la granja.

El caso extremo sería, supongamos -no queremos ninguna demanda-, una captación de agua que no siendo un manantial de aguas medicinales tradicionales reconocido, extraen agua de los acuíferos de todos, la filtran y/o colorean y nos la venden a precios que han llegado y llegan algunas marcas a superar el precio de la leche entera de vaca, -bendita suerte, que nunca hay en los lineales ventas a pérdidas de las dichosas botellitas, siempre son ventas a ganancias, seguimos suponiendo -continuamos sin ganas de demandas-.

No se conforman con comerciar privadamente con un bien público, siempre suponiendo que alguien lo hiciese, sino que además contaminan y nos llenan el entorno de botellitas de plástico y todas con las correspondientes licencias y permisos, por lo que no seremos nosotros los que presuntamente digamos que es o cometen ilegalidades.

También nos encontramos alguna Confederación Hidrográfica, de las de sin vergüenza y mucho cuajo, que han cometido y cometen de manera opaca a los ciudadanos, desafueros enormes, como en la lista de prevalencia de uso, establecer después del uso de boca y antes del uso agrícola, el uso industrial. Confederaciones de tal opacidad que hay que equiparse al estilo 'Indiana Jones' para encontrar, si hay suerte, los protocolos, razones y puntos de recogida de datos que originan después, titulares grandilocuentes sobre acuíferos contaminados, que resultan en el empobrecimiento y recorte de derechos de riego en unos territorios sí y en otros no, siendo sentencias de pobreza y agravio para unos agricultores frente a otros, aunque después los precios de los productos los iguala en la ruina. En este punto, observe el agudo lector que, para minas o industrias contaminantes nunca hay faltas de agua, es más “si es necesario las traemos en cisternas” dicen y se quedan más anchos que largos.

A ver, que también nosotros sabemos y podemos ponernos en plan fino y vestirnos de ecologistas de salón y citar leyes españolas y europeas y acordarnos del sursum corda -arriba los corazones- y de la Directiva Marco del Agua. Pero entonces no entendemos que haya ríos vertedero que contaminan no solamente el río en el que confluyen sino la masa de agua subterránea que atraviesan superficialmente y para esto no hay soluciones en el calendario 20_30.

Nos dicen muy ‘somarrones’ ellos, negro sobre blanco, que ad calendas graecas, si tenemos que pagar denuncias en Europa al fin y al cabo el dinero nunca lo van a pagar los responsables, ni hay manera sencilla de exigirles responsabilidades, observe nuevamente el agudo lector, que los únicos perjudicados que tienen restringido el riego y la ruina encima vuelven a ser los sufridos aguatenientes expropiados, que no pueden hacer uso de un bien público, bien público que han engorrinado aguas arriba “avispados emprendedores”, de los que nunca tienen ventas a pérdidas todo son ganancias y lo que tocan reluce como el oro.

¡Orden!..., parecemos “la vieja el visillo” nada más que “malhablar y malmeter”, algunos ya habrán dicho que nos corroe la envidia y, si fuéramos nosotros, seguro que hacíamos lo mismo o como transmite la Junta de Castilla-La Mancha respecto a la despoblación, mediante sus ‘corre-ve-y-diles’, hay que hablar en positivo -deben pensar para sus adentros: No sea que la gente tome conciencia y nos corran a gorrazos cuando necesitemos el voto-. Bueno, vale, de acuerdo, tratemos de hablar en positivo.

Catilla-La Mancha tiene una superficie de 79.409 km² y una media de precipitaciones entre los 400 y 600 litros por metro cuadrado al año, datos que nos da la Junta de Castilla-La Mancha. Nos quedamos con la cifra menor (400) multiplicamos por los 79.409 millones de metros cuadrados y tenemos la bonita cantidad de 31.763,6 hectómetros cúbicos que nos caen gratis anualmente del cielo, por eso es un recurso natural renovable. Para comprender la cifra y manejarla de manera burda, digamos que la máxima capacidad de los 3.500 embalses españoles es de 54.000 hectómetros cúbicos. Los años buenos de 600 litros por metro cuadrado, serían 47.645,4 hectómetros cúbicos.

Una vez que el agua precipita sigue el ciclo que nosotros decidamos, engorrinarla y que llegue pronto al mar (encauzamientos de los ríos y las industrias y ciudades vomitando basura sobre ellos) o bien intentar que su ciclo sea lo más natural posible e incluso si es excesivamente rápido, enlentecerlo, por supuesto depurar, reciclar, reutilizar. Intentar que el agua se evapore menos y se infiltre más, nuestras masas de agua subterránea tienen nula evaporación y mayor capacidad que la red de embalses y pantanos que hay. Podemos restaurar cuencas de ríos frecuentemente secos y mejorar sus caudales en cantidad y calidad. Etc. Etc. Etc. ¿Ok? Pues de todo esto tampoco se habló, ni se pensó.

La Mesa regional del Agua se ha conformado al gusto, con gente de la cuerda o interesada en que todo siga igual. Desprende un cierto tufo de represalia en el nivel de subvenciones por algunos barrios si discrepan, hay señores que cobran de la Junta de Castilla-La Mancha, cargos políticos y claro, así todo es consenso, que esto va ligerito y corre prisa, terminando por asegurarnos que en marzo le dan carpetazo y tente tieso.

¿Recuerdan la excusa que nos dieron para no dejarnos participar?: “Lamento comunicarles que es imposible debido al aforo”, la foto de eldiarioclm.es desdice estas palabras. Véanla si mentimos.