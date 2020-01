Un pueblo de Guadalajara, sin acceso al agua por presencia de nitritos

Los vecinos del pequeño municipio alcarreño de Driebes (Guadalajara) permanecerán, de momento, hasta el próximo martes, sin poder consumir agua de la red de distribución pública ya que esta no es apta para el consumo al presentar altos niveles de nitritos, a los que su alcalde, Javier Bachiller, ha restado importancia y ha asegurado que se trata de una medida de "prevención" ante un hecho que ha calificado de "leve".

No obstante, nada más conocer este hecho a través de la Delegación de Sanidad, el alcalde emitió un bando y comunicó también a sus vecinos a través de las redes sociales que no consuman agua de la red de distribución hasta nuevo aviso, al conocerse que los niveles de nitritos han dado "un pelín por encima" de lo que es habitual, según ha señalado a Europa Press.

Así, los cerca de 340 habitantes de este municipio alcarreño tendrán que esperar al martes para que los servicios técnicos realicen un contraanálisis del líquido elemento con el fin de determinar si vuelve a ser potable.

El alcalde critica el retraso en conocerse los resultados de los análisis del agua

Según el regidor, no se trata de nada grave pero, Bachiller sí ha recriminado a los responsables de estas analíticas que si los análisis se realizaron el 16 de diciembre los resultados no se hayan remitido al municipio hasta el día 2 de enero. "En diez días ha podido variar", ha indicado este regidor sin concretar más pero sí con el anhelo de que cuanto antes se solvente un problema que además podría estar ya resuelto sin que aún lo sepan ya que las analíticas tendrán que esperar al martes día 7.

"Aunque no sea grave, me sorprende que no nos lo hayan comunicado hasta el día 2 cuando los análisis se hicieron el día 16. No entiendo que hayan tenido que pasar dieciséis días para ello", ha apuntado.

En cualquier caso, ha asegurado que esto suele ser "algo habitual" en época invernal porque, según le han explicado, al cerrarse vasos de conducción por una menor demanda, el producto que se echa al agua se suele concentrar algo más y eso provoca que la presencia de algunos nitritos se condense también más.

Bachiller ha querido dejar claro a sus vecinos que si no lo ha comunicado antes ha sido porque tampoco al Ayuntamiento le ha llegado la notificación antes, y en este sentido ha apostillado que le gustaría poder recibir explicaciones cuanto antes.

Por último, el alcalde de Driebes ha reconocido que el agua de su pueblo, aunque es buena, es "un poco dura" y que independientemente de este suceso, muchos vecinos beben agua embotellada todo el año.