Una contrata deja sin pagar a trabajadoras de la limpieza en delegaciones de la Agencia Tributaria en Ciudad Real

La empresa Netalia, antigua Raspeig y adjudicataria de la limpieza de las delegaciones de la Agencia Tributaria en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas y Alcázar de San Juan, ha concluido su contrata con fecha de 1 de febrero dejando sin pagar tres nóminas a las 14 personas -casi todas mujeres- que prestan el servicio.

Así lo ha denunciado CCOO, destacando que el anterior equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal Montoro, adjudicó este servicio a Netalia “por el mero hecho de que presentó la oferta más barata”. Explica que desde entonces, las trabajadoras no han cobrado en tiempo y forma en reiteradas ocasiones, tal y como el sindicato y las propias afectadas han advertido a la Agencia Tributaria sin que sus responsables, con María Jesús Montero al mando desde el pasado mes julio, hayan conseguido obligar a la empresa a cumplir con sus responsabilidades.

El pasado mes de diciembre, cuando la empresa ya adeudaba dos nóminas a su plantilla de la AT-Ciudad Real, CCOO interpuso una mediación ante el Jurado Arbitral para exigir a la empresa el abono de lo adeudado a las trabajadoras y tratar de acordar un compromiso de pago. La compañía fue posponiendo la celebración este acto, “al que jamás se presentó tras haber confirmado por dos veces su asistencia en diferentes fechas, hasta llegar a la conclusión de la contrata acumulando tres nóminas sin pagar”.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

CCOO ya ha denunciado estos hechos ante la Inspección de Trabajo, pero tras la incomparecencia de la empresa ante el Jurado arbitral, afirma que a las trabajadoras solo les queda ya la vía judicial para reclamar los salarios adeudados, tanto a Netalia como a la empresa que la ha sustituido en la contrata.

“Estas mujeres y sus familias lo están pasando muy mal. A sus problemas para pagar la hipoteca o el alquiler, para encender la calefacción o para vestir y dar de comer a sus hijos, se añade la impotencia de ver que su empresario les ha hecho un ‘simpa’ delante de las narices de la propia Agencia Tributaria”, denuncia Antonio Sánchez-Carnerero, de CCOO-Construcción y Servicios de Ciudad Real.

El sindicato confía en que la Agencia Tributaria haya sido “más cuidadosa” a la hora de seleccionar a la empresa que se ocupa desde el pasado día 1 de limpiar la delegación de Ciudad Real. Recuerda que hay una nueva ley sobre contratos del sector público “que ya no fía todo a la oferta más barata”. No remarca que esto no ha impedido que el empresario Enrique Blanco, “tristemente famoso en toda España por su trayectoria de impagos a miles de trabajadoras de la limpieza al frente de Raspeig”, haya seguido “beneficiándose de contratas de distintas administraciones, incluida la Junta de Castilla-La Mancha”.