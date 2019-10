Más de 200 trabajadores del transporte sanitario exigen la aplicación de su nuevo convenio colectivo

Más de 200 trabajadores del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha se han concentrado a las puertas de la Consejería de Sanidad en Toledo para reclamar la puesta en marcha del nuevo convenio colectivo del sector, que supondrá la creación de 200 empleos y la recuperación de sus salarios.

Así lo ha explicado el responsable regional de Ambulancias de UGT, Serafín García, junto al responsable autonómico de Transporte por Carretera de CCOO, Alfonso Tercero, después de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) iniciara la semana pasada los trámites para la rescisión de los contratos de concesión del servicio de transporte sanitario terrestre en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

La principal petición, ha reiterado Serafín García, es desbloquear el convenio colectivo, que "lleva congelado desde 2008 con una rebaja de las condiciones laborales desde 2013" y que afecta a unos 1.700 trabajadores en la comunidad autónoma.

Si esta situación no se resuelve, han advertido, seguirán con las protestas que pasan por huelgas parciales los días 4 y 5 de noviembre y huelgas de 24 horas los días 7 y 8 del mismo mes, de manera que, en caso de que a partir del día 11 no se consigne la dotación presupuestaria para "cubrir" el convenio y garantizar la prestación del servicio, no ha descartado que la huelga vaya a ser indefinida.

Manifestación de trabajadores de transporte sanitario en Toledo CCOO

En este punto, ha apuntado que los trabajadores no van a permitir contratos en prácticas "abusivos" y ha recordado que en mayo se empezó a negociar el convenio con las empresas y, cuando ya estaba listo, "no solo tienen la desfachatez de salir a decir que no hay dinero, sino que despiden a la principal empresa firmante del convenio", ha lamentado.

Por su parte, Alfonso Tercero ha reivindicado la gestión directa del servicio por parte de la Junta de Comunidades, puesto que, según ha precisado, "en otras comunidades autónomas se ha demostrado que el servicio es más eficiente y garantista para los trabajadores, al tiempo que supone un ahorro para las arcas públicas".

En ese sentido, ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que no desoiga las propuestas de los trabajadores de este sector en la región y que garantice un empleo estable "tal y como prometió", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que los responsables de gestionar "mal" esta situación deberían pensar "en abandonar su cargo o en dimitir directamente".

Además, ha subrayado que la respuesta a este problema no debe pasar en estos momentos por "la resolución de los contratos", dado que el convenio colectivo, que se ha negociado durante el verano, supone la creación de 200 puestos de trabajo y la recuperación de los salarios, que se vieron mermados en un 16 por ciento de media. “En las manos de las empresas está el único paso que queda: registrar el convenio. Solo así desaparecería el problema, podríamos salir delante de esta situación y mejorar este servicio", ha zanjado.

La respuesta de la Junta

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha asegurado que el Gobierno regional va a volver a licitar la concesión del servicio de transporte sanitario terrestre en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara a fin de mejorar las condiciones, al tiempo que ha añadido que dicho concurso "va a salir por el dinero adecuado, pero limitando la bajada".

"Hemos tenido que tomar una decisión que no queríamos porque ha llegado un momento en que es insostenible que sigan haciendo esta prestación", ha dicho el consejero, que ha añadido que las adjudicatarias de este servicio han recibido hasta un total de 150 sanciones por valor de 400.000 euros.

"Vamos a sacar un nuevo concurso. Evidentemente si lo sacamos es para mejorar las condiciones y va a salir por el dinero adecuado pero limitando la bajada. El error que cometieron es que bajaron la prestación del servicio para conseguir el concurso y creo que no han hecho bien las cuentas. Esto se ha mezclado con una negociación del convenio colectivo entre empresas y trabajadores de la que nos quieren hacer responsables", ha lamentado.

Dicho esto, el responsable regional de Sanidad ha comprometido su ayuda para que el convenio sea una realidad y mejore las condiciones laborales de los trabajadores, precisando, no obstante, que se trata de una relación entre empresas y trabajadores.