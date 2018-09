"No hay lugar en el mundo donde no haya feminismo. Se ha roto el silencio, el mandato patriarcal por excelencia"

"El feminismo es una teoría política y un movimiento social que tiene ya tres siglos de historia y que ha mejorado todas las sociedades en las que se ha desarrollado. Si tengo que resumirlo mucho me gusta decir eso. Es un proyecto colectivo". Así le explicaría Nuria Varela, escritora experta en feminismo y violencia de género, a un 'principiante' qué es el feminismo de manera muy resumida.

Con muchas más palabras, un abanico teórico contextualizado e incluso con ilustraciones, Varela abre "una puerta de entrada" con su libro 'Feminismo para principiantes' (Ediciones B), que presenta ahora en versión cómic, gracias a la labor de la ilustradora Antonia Santolaya. Este libro, que fue publicado por primera vez en 2005, cuenta en este nuevo formato -de 2018- con un "lenguaje más actual" y con una extensa "iconografía" de las principales baluartes y precursoras del feminismo.

La escritora -doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y periodista experta en información sobre conflictos bélicos con perspectiva de género-, narra "momentos ineludibles" de la historia del feminismo, da a conocer personas fundamentales, sus pensamientos o sus obras. Se trata de un libro donde encuentras "respuestas a preguntas básicas" acerca de cómo y por qué este movimiento se "ha hecho global" en los últimos años.

"No hay lugar en el mundo donde no haya feminismo de una u otra manera. Lo más significativo es que se ha roto el silencio, el mandato patriarcal por excelencia. Lo que vemos en los últimos años es que el silencio se está rompiendo, lo vemos en todo el mundo, en Polonia, en Argentina con el aborto, en Chile... En todo el mundo las mujeres están hablando alto y claro, rompiendo con la impunidad", asevera Varela.

El mayor reto que tiene actualmente en España el feminismo es, a juicio de la autora, la violencia de género. Lo dice la escritora mientras lamenta los últimos asesinatos machistas ocurridos en el país, "Ese continúo goteo de asesinatos es incompatible con una sociedad del siglo XXI. Es el reto más importante", recalca. No olvida tampoco recriminar el descenso de España en índices de igualdad en los últimos años o el predominio de la masculinidad en poderes tan predominantes como el económico -"el 98 por ciento según el Banco Mundial"- o el religioso -"un cien por cien es masculino"-.

"En las grandes movilizaciones, de alguna manera se está poniendo encima de la mesa con mucha claridad que la desigualdad que soportamos las mujeres es incompatible con los sistemas democráticos. Hay un fraude, una cultura del simulacro", resalta Varela, que con su libro, que ha dado a conocer también en el Alcázar de Toledo, intenta hacer un recorrido de la historia de este movimiento feminista, una historia de "mucho pensamiento y mucha reflexión " con el que comprender mejor el sentido de esta lucha.

'Feministas para principiantes' abunda en la bibliografía de otras muchas autoras que por motivos patriarcales no han tenido la divulgación y admiración que les correspondía. Varela las presenta "para que quien entra -en el feminismo- pueda seguir caminando" y para fomentar la iconografía de mujeres y luchadoras feministas como Mary Wollstonecraft, Flora Tristán o Clara Campoamor, por ejemplo. "Antes se leía con 18 años, pero ahora tengo a lectores incluso de 14, y eso es importante", subraya sobre la importancia de comenzar a "saber de dónde venimos" para entender, y practicar, el feminismo.

Presentación del libro de Nuria Varela -a la derecha-, junto a la edil de Igualdad de Toledo, Inés Sandoval

"No hay colectivo más ávido de conocimiento"

"Lo dicen mis amigas libreras, no hay otro colectivo más ávido de conocimiento. Precisamente por ser un movimiento político siempre en continua crítica, cuestionado, ridiculizado... por eso y por más razones, para nosotras es muy importante la genealogía", apunta la escritora que, cuestionada sobre si cree que ha podido alentar a muchas personas a apoyar o unirse a este movimiento, responde tajante que sí: "No ha parado, más de 20 ediciones el primer libro, estoy segura de que sí. Muchos me dicen también que fue el primer libro feminista que leyeron".

La historia del feminismo no se resume en períodos o épocas, sino en "olas". Según Varela, las teóricas europeas hablan de tres olas. La primera en la Ilustración, la segunda de ellas -la "época más conocida"- en el movimiento sufragista, "cuando se pelea por derechos llave como el voto o la educación", y, la última, aparecería después de la Segunda Guerra Mundial, con "un feminismo radical" que genera nuevas corrientes.

¿Cuarta ola feminista?

"Ahora la reflexión es si estamos en una cuarta ola o no. Hay autoras que creen que sí. Lo que vemos en los últimos años son cosas importantes", menciona también sobre el auge del asociacionismo o la relevancia que ha tenido este 2018 el ya histórico 8M.

"El éxito del patriarcado es que a fuerza de ser tan normal se ha hecho invisible, lo hemos normalizado tanto que no lo vemos. Lo más importante es verlo, no actuar como si ya lo hubiésemos conseguido, que luchemos en todos los ámbitos....", reflexiona Varela sobre este movimiento "colectivo" que precisa de "una vida justa para todas las mujeres".