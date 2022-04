Alicante aprueba una comisión de investigación sobre las oposiciones a la policía con acusaciones del PP a la oposición de “rastrera”

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado por unanimidad este jueves la creación de una comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local que, con el objeto de su revisión y para dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación, tras conocerse que 60 de las 92 mejores notas son de personas vinculadas al ayuntamiento.

El edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón González, ha señalado que “desde el primer momento hemos actuado rápidamente, hemos pedido un informe jurídico a la jefa del servicio de Recursos Humanos, se ha pedido otro sobre el proceso selectivo al presidente del tribunal”. El edil de seguridad ha recordado que el alcalde ha pedido este miércoles otro informe al secretario general del Ayuntamiento sobre la posibilidad de una suspensión cautelar de las oposiciones.

Pero pese a la unanimidad el PP -que tiene familiares de sus cargos entre los beneficiados- no ha ahorrado reproches a la oposición a quien González ha calificado de “rastrera”. Especialmente ha señalado a Podemos y Compromís a quien ha echado en cara que no ha permitido comisiones de investigación en otras instituciones como los casos de ‘Escola Valenciana’, el ‘Plan Ciudad de Alicante’ o el supuesto caso de abuso a menores por el exmarido de la consellera Mónica Oltra.

El concejal de Seguridad también ha añadido también que “no hay ninguna denuncia formal de nadie” y que “antifraude está empezando una investigación a raíz de lo que se ha publicado”. También ha expresado José Ramón González que “mi tranquilidad es que el tribunal de las oposiciones viene determinado por ley, y no es por designación política”, además de añadir que “de los seis integrantes del tribunal, tres de los vocales son de localidades no gobernadas por el Partido Popular, y ha lamentado que ”desde ambos partidos de la oposición no respeten la presunción de inocencia“.

Críticas de la oposición

El portavoz del PSPV, Francesc Sanguino, ha advertido “la nube de la sospecha”, y señalaba que “la ciudad es una especie de Gotham donde nunca se sabe cómo se va a acabar. Primero el concejal dice que hay que abrir una investigación, luego el alcalde dice que estudia suspender cautelarmente el proceso, luego el sindicato de Policía dice que no le parece bien y todo eso sin aprobar la moción”.

También ha criticado Sanguino que con esta situación se está “criminalizando” a gente que ha “trabajado mucho” para obtener una plaza. “Lo que no podemos permitir es que se ensucie el buen nombre de la Policía Local. Creamos el cuerpo para asegurarnos y lo primero que parece es que damos por cierto lo que ha ocurrido; si ha habido fraude, que caiga el peso de la ley sobre el que ha defraudado”, ha recalcado.

Entre el resto de la oposición, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha dicho que resulta “triste” hablar de esta cuestión durante la misma sesión en la que se otorga la medalla de la ciudad a la Policía Local: “Vuelven a las andadas, vuelve a gobernar el PP y vuelven los chanchullos, las irregularidades, las sospechas, los escándalos; en definitiva, parece que sin padrino no eres nadie en la ciudad”.

En la misma línea, Bellido ha insistido en que “se empaña el nombre del Ayuntamiento y la ciudad” y que resulta “desastroso” en un momento de “angustia y temor” que viven las familias. “La actualidad queda manchada por los supuestos enchufes, que es el caldo de cultivo para los discursos extremistas”, ha avisado, para desear que la comisión sea “útil”.

Xavier López (UP) ha coincidido en que “algo huele a podrido en la gestión del alcalde” y ha asegurado que el gobierno de Barcala “ya era conocido por su ordenanza de la vergüenza”, pero ahora “el PP vuelve a estar relacionado con lo peor de la política, que es la corrupción”.

“Un escándalo más, otro más. Este tema genera desconfianza en el entorno de las familias, por lo que pensamos que se debe llegar hasta el fondo”, ha pedido, y ha recordado que su formación pidió inicialmente la comisión y que el alcalde “corrigió” al edil de Seguridad cuando este ofreció una rueda de prensa el martes y al día siguiente el primer edil publicó una nota oficial “rectificando las declaraciones de González, que fueron papel mojado”.