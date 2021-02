El concejal del PP de Orihuela vacunado de forma irregular renuncia a sus competencias municipales, aunque se aferra al acta

Casi un mes después de vacunarse en la residencia de mayores San Francisco de Orihuela (el 6 de enero), el concejal de Sanidad de esta localidad renuncia a sus competencias, que incluyen Estadística, Parque Móvil y Transporte Urbano.

El popular José Galiano se había negado hasta este viernes a dar ningún paso en este sentido señalando que lo hizo porque habían sobrado dosis y porque es enfermero, sin matizar, como le ha venido recordando la oposición, que no tiene la compatibilidad que le permite ejercer como sanitario.

Desde esta forma, deja sus áreas, pero “de carácter temporal” hasta que se resuelva la situación del proceso de vacunación y se conozcan “los verdaderos responsables” que hayan cometido alguna irregularidad en la aplicación de las dosis sobrantes de la vacuna contra el COVID-19, en alusión a la administración valenciana en un movimiento que llega 24 horas después de la renuncia a sus competencias el edil del PSOE de Benejúzar también vacunado.

Ante esta renuncia el concejal ha aclarado que lo hace tras solicitárselo al alcalde Emilio Bascuñana “en múltiples ocasiones desde que saltó a los medios este linchamiento por mi vacunación”. “Tengo la conciencia muy tranquila y estoy seguro que si hay justicia y decencia en las instituciones, esto pronto se aclarará de manera satisfactoria porque, insisto, yo nunca pedí que se me vacunara y no le he quitado la vacuna a nadie”, ha dicho. “Me vacunó el personal de la Conselleria que conocía el protocolo de vacunación de ese momento y que no detallaba cómo proceder con las dosis de vacunas sobrantes”, ha añadido el regidor, que continuará con su acta de concejal adscrito al PP.

“Soy sanitario, soy enfermero ahora y en todo momento, y lo seré siempre, al igual que los sanitarios jubilados y los que se encuentran en otras situaciones administrativas y que también han sido vacunados, por lo que no pueden afirmar que no estoy incluido en los grupos recogidos como prioritarios”, se ha defendido.

Por su parte, Cs ha celebrado esta decisión que llega después de que el partido naranja impidiera con sus votos que se votara una moción de urgencia de PSOE y Cambiemos para forzar la dimisión de Galiano. Pese a ello, el portavoz naranja en el Ayuntamiento de Orihuela y primer teniente alcalde, José Aix, se ha atribuido esta renuncia del regidor de Sanidad. “Un paso que se ha producido sin duda como consecuencia de las exigencias de Ciudadanos”, ha señalado.

Aix ha mantenido que “esta es la única salida porque no estamos dispuestos a gobernar con personas que se han saltado el protocolo de la Conselleria de Sanidad y nos mantendremos firmes hasta que se depuren responsabilidades no solo en este, sino en todos los casos de cargos públicos que hayan podido aprovecharse de su situación para saltarse la cola”.

En este sentido, Aix ha manifestado además que “a partir de ahora, esperamos que también desde la Conselleria de Sanitat aclaren qué otros responsables han accedido a las vacunas beneficiándose de su condición de servidores públicos, hay que llegar hasta el final para limpiar la imagen de las instituciones ante la ciudadanía y para que quede claro que no todos somos iguales”.