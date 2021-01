El PP de Alicante mantiene en el cargo al diputado provincial que se vacunó irregularmente pese a la dimisión del consejero de Murcia y la presión de Ciudadanos

El Partido Popular de Alicante no va a seguir los pasos del de Murcia, cuyo consejero de Salud, Manuel Villegas, se ha visto obligado a dimitir este miércoles por haberse vacunado antes de lo marcado por el protocolo en un escándalo del que se han beneficiado 400 funcionarios y altos cargos. O no al menos de momento. De esta forma, Bernabé Cano se aferra al cargo de diputado provincial en la Diputación de Alicante y alcalde de La Nucía mientras que Carlos Mazón, presidente de la institución y del partido a nivel provincial, sopesa actuar como lo ha hecho el presidente de la Región Fernando López Miras.

Sin embargo, los escenarios del PP de Murcia y Alicante, pese a guardar similitudes, son diferentes. En Murcia la presión de los socios de Ciudadanos ha sido especialmente intensa, amagando incluso con romper el gobierno autonómico, sin olvidar el posicionamiento similar mostrado por Vox, formación que apoya al Ejecutivo desde la Asamblea.

En Alicante, en cambio, donde PP y Cs gobiernan en coalición, los naranjas han reclamado la dimisión de Cano con poco convencimiento. Sin hacerlo público y solo a preguntas de este medio, fuentes de Cs han asegurado que, en contra de lo que les ha acusado el PSPV-PSOE y Compromís, las dos fuerzas de la oposición, no van “a mirar a otro lado”. “Vamos a exigir responsabilidades en todos los casos que se den”, afirman. Hace dos días, su portavoz en la diputación, Javier Gutiérrez, se limitaba a “pedir aclaraciones” a Cano, a quien le invitaba a que diera sus propias explicaciones, mientras que exigía para los ediles socialistas su reprobación.

Ahora, y después del papel jugado por sus homólogos en Murcia en la salida de Villegas del gobierno autonómico, y antes de que se produjera la misma, han exigido a Carlos Mazón que cese en sus responsabilidades a Bernabé Cano. “El mensaje de Inés Arrimadas es claro: deben dimitir los que se hayan saltado la cola”, recuerdan fuentes alicantinas en alusión a la reciente comparecencia de la diputada mostrándose muy crítica con estos casos que afectan a otros partidos.

Por su parte, preguntado al PP provincial tras la dimisión del consejero de Salud han respondido que “no hay novedades con Bernabé Cano”. Y es que su estrategia pasa por conocer la investigación abierta por el Consell para tomar decisiones. “Estamos esperando las conclusiones de Sanidad para poder ampliar el expediente informativo abierto”, añaden.

El propio Bernabé Cano no ha acudido este miércoles a la comisión de Deportes -es máximo responsable del área en la Diputación-, una ausencia que para Compromís significa que “ha evitado dar la cara en su primera comparecencia tras el suceso”. “Cano no puede continuar ostentando sus competencias después de haber se saltado a la torera el protocolo de vacunación y las normas de acceso a las residencias”, ha manifestado el portavoz de Compromís a la institución, Gerard Fullana, quien avanzaba que la coalición continúa en su intención de presentar una moción en el próximo pleno si Mazón no aparta de sus responsabilidades a Cano.

Asimismo, el PSPV-PSOE de la Diputación también había cargado contra Cs antes de saber que exigían la dimisión del diputado provincial. Su portavoz Toni Francés se refería a “la posición sumisa” de Cs Alicante frente a la determinación de Cs Murcia a la hora de reclamar responsabilidades al PP y recordaba Francés que “son muchas las ocasiones en las que Ciudadanos en la Diputación ha salido al rescate del PP en cuestiones que nada tenían que ver con la gestión de la Diputación”.