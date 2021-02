El PP de la Diputación de Alicante se queda en minoría en su defensa de Bernabé Cano

La Diputación de Alicante, gobernada por el PP y Ciudadanos, ha aprobado tres mociones diferentes que pedían la dimisión del diputado provincial del PP, Bernabé Cano, por vacunarse sin respetar el protocolo. El pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, y celebrado de manera telemática, ha servido a los de Ciudadanos para marcar distancias con sus socios al tiempo que PSPV-PSOE y Compromís, por un lado, y el PP por otro, se han acusado mutuamente de hacer la vista gorda con sus representantes que han recibido la primera dosis de manera irregular.

De esta forma, el grupo de Carlos Mazón, presidente a su vez del PP de la provincia, se ha quedado en minoría -por primera vez en este mandato- en su defensa del también alcalde de la Nucía, Bernabé Cano, ausente durante la hora que durado el debate y tras recordar que la diputación le ha retirado de manera definitiva sus competencias en el área de Deportes y que el partido le ha abierto un expediente informativo.

Por partes, Compromís ha presentado una moción que ha sido aprobada por el resto de grupos menos el PP en la que, basándose en la que elevó el PP en los plenos de los ayuntamientos de Els Poblets y El Verger para forzar la dimisión de los alcaldes socialistas, ha reclamado la misma vara de medir para Cano.

“Es una cuestión más de moralidad que de protocolos”, ha recalcado el portavoz valencianista Gerard Fullana. Consciente de que los de Mazón se iban a negar, les ha dicho: “No van a pedir la dimisión porque no pueden, porque no tienen la autoridad moral”. Y se ha referido a polémicas anteriores como las que afectaba al propio presidente por el conocido como simpa de IFA o el más reciente que afecta a Sebastián Cañadas, alcalde de Mutxamel al que el PSPV acusa de haberse hecho una piscina sin permiso urbanístico.

Ciudadanos ha intervenido para defender su moción que, de manera más genérica y sin citar a Bernabé Cano u a otros cargos implicados, pedía ceses. Tras calificar de "lamentable” el “espectáculo de una parte de la clase política en uno de los momentos más dramáticos”, y cargar contra la Conselleria de Sanidad por su “incapacidad manifiesta”, su portavoz Javier Gutiérrez avisaba de que no iban a entrar “en el viejo y sucio juego del y tú más; este asunto no va tanto de legalidad, sino de ética”. La propuesta de Ciudadanos ha contado con el único apoyo del PP y la abstención de las dos fuerzas de la izquierda, por lo que ha salido adelante.

El PP, por el contrario, y como ha hecho con la de Compromís, ha votado en contra de la del PSPV-PSOE que demandaba a Bernabé Cano que devolviera el acta que lo convierte en cargo público o que, en caso de negarse, el grupo del PP lo relegará al grupo de los no adscritos. El voto de Cs ha permitido que saliera adelante.

Respuesta

El portavoz del grupo del PP, Eduardo Dolón, se ha mostrado muy crítico en su intervención con PSPV-PSOE y Compromís. Después de pedir que se dejara a los partidos políticos “que lo analicen con sus expedientes individualizados, como ya hemos hecho nosotros”, ha afirmado que no le parece ético “que haya gente en esta otra bancada, al frente, que se atreva a darnos lecciones cuando recientemente hemos visto que se saltaban el confinamiento para ir a su segunda residencia”. Se refería a Toni Francés, a su vez portavoz del grupo del PSPV-PSOE, quien ha vuelto a pedir perdón en este pleno, como hizo en Alcoi, donde es alcalde, por estos hechos. “Cometí un error de oportunidad política, he pedido disculpas, no era el momento y no me cuesta nada pedir perdón las veces que haga falta sin haber hecho nada mal”, ha dicho. Dolón también ha atacado a Compromís por la polémica que envuelve al alcalde de Catarroja, de su partido, que ha sido sancionado por dejar entrar a dos amigos a su casa.