El Síndic de Greuges pregunta al PP si ha “destruido” la contabilidad de la Diputación de Alicante de la etapa de Ripoll

El Síndic de Greuges ha requerido a la Diputación de Alicante, gobernada por PP y Ciudadanos, que haga entrega a Compromís de los expedientes relativos a la dotación económica de los grupos políticos del PP y PSOE durante el último mandato de José Joaquín Ripoll en el ente provincial, entre 2011 y 2015.

El defensor del pueblo valenciano responde así a la queja presentada por la coalición, que lleva desde diciembre del año pasado reclamando esta información sin éxito. Y es que en febrero de este año solicitó copia de los expedientes de la contabilidad aportada por los grupos políticos desde 2007 a 2015, recibiendo únicamente acceso a la documentación relativa a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir, cuando presidía la Diputación la también popular Luisa Pastor.

“Además, la documentación entregada no coincide con la solicitada, puesto que la solicitada era “la contabilidad aportada por los grupos políticos” y en cambio se les entregó un conjunto de documentación donde no consta ningún documento contable de los grupos, asegura el portavoz de Compromís Gerard Fullana, en el escrito de reclamación.

Ahora, el órgano que preside Ángel Luna, le solicita al gobierno de Mazón que permita la consulta de los documentos contables de los grupos relativos a los años 2012 a 2015. Por último, el Síndic señala que “con respecto a la información que no se encuentra en poder de la Diputación, se deberá aclarar para cada ejercicio si ésta no consta en las dependencias administrativas porque la documentación no fue requerida a los grupos por parte del pleno, o porque ha sido destruida o eliminada”.

Compromís viene denunciando incumplimientos de la propia ordenanza institucional por parte de los diputados del PP a la hora de justificar los traspasos de dinero público a su partido político. Tras casi un año reclamando administrativamente la documentación, Compromís observa “con sorpresa cómo el gabinete de Presidencia, en sus intercambios de información con la sindicatura, afirma en un escrito que ha entregado a la oficina del síndic la documentación referida y este lo desmiente”, explican en un comunicado.

“La documentación no parece existir o ha sido destruida. La sindicatura reconoce nuestro derecho constitucional a acceder a la información, hasta ahora negado con el argumento de Presidencia de que nuestro derecho prescribe junto a las responsabilidades jurídicas que puedan desprenderse de la documentación que reclamamos”, ha considerado Gerard Fullana.

Por último, el Síndic plantea a la Diputación que ha de entregar la documentación remitida al Tribunal de Cuentas entre los años 2008 y 2015. Compromís recuerda que el tribunal derivó recientemente a fiscalía su denuncia respecto a que no estaba justificado el traspaso de 446.000 euros del grupo político del PP al partido.