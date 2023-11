Compromís denuncia la laxitud del Consell en las declaraciones de transparencia de los cargos de la Generalitat

El grupo parlamentario Compromís constata la laxitud del Consell respecto a que cargos de la Generalitat Valenciana presenten en tiempo y forma las declaraciones obligatorias que se estipulan en la ley autonómica de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses.

La 'número dos' del vicepresidente de Vox, Vicente Barrera, ha tardado más de tres meses en publicar su declaración de renta, tras la advertencia de la Oficina de Control del Conflicto de Intereses, tal como ha informado elDiario.es.

La diputada de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, ha explicitado que “ha vuelto a pasar”. “Hasta que mediáticamente no se ha denunciado que la número dos de Cultura, Paula Añó, ha incumplido con los plazos estipulados, no han reaccionado. Esta mañana, fuera de plazo y deprisa y corriendo, empieza a aparecer en el portal de Transparencia algo. Estaremos atentos y preguntaremos si se ha abierto un expediente sancionador. El descontrol del Consell en el área de Cultura es total y si un cargo no cumple con sus obligaciones se le tiene que sancionar”.

Según recuerda la parlamentaria de Compromís, si los cargos de la Generalitat no presentan la documentación requerida en los plazos estipulados, se considera sanción grave y para este tipo de infracción se determina “la prohibición de ser nombrado cargo electo durante un periodo de dos a cinco años”, según marca la ley.

Ruiz ha destacado que “por ahora la única actividad relevante en materia cultural del Consell se ha centrado en dar ayudas a dedo a entidades como Toro de Lidia, que opera desde Madrid; y en anunciar, de malas maneras, ceses de responsables, con una profesionalidad más que constatada, que han dirigido espacios como el Centre de Carme o las áreas de Teatro, Audiovisual y Música del Institut Valencià de Cultura”.

“Es vergonzoso lo que está haciendo Vicente Barrera y más vergonzoso que Mazón lo esté permitiendo”, concluye la diputada autonómica.