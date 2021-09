La Comunitat Valenciana cierra los 133 grandes centros de vacunación después de inmunizar a cerca de tres millones de personas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado durante su visita al punto de vacunación masiva de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València que siete de cada diez dosis de la vacuna contra la COVID-19 han sido administradas en los grandes centros de vacunación que este martes cierran sus puertas.

El jefe del Consell, que ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha calificado de “éxito de la sociedad valenciana y del personal sanitario” la gestión de la vacunación y se ha referido a la labor realizada en los 133 espacios habilitados en todo el territorio valenciano para inmunizar a la población como “misión cumplida”.

En concreto, ha señalado que durante los siete meses en que han estado funcionando estos centros han sido vacunadas casi 3 millones de personas (2.997.608) y se han inoculado un total de 5.328.960 dosis, cifra que representa casi el 71% de todas las dosis administradas en la Comunitat Valenciana, y que asciende a 7,5 millones.

El president ha valorado que la Comunitat Valenciana está por encima de la media en los principales indicadores de vacunación de España, que se sitúa en el primer lugar del mundo, y en concreto ha destacado que el 87,6% de la población a vacunar ya cuenta con la pauta completa y que el 90,1% tiene al menos una dosis.

Búsqueda activa

En el transcurso del acto, el president ha destacado que la campaña de inmunización continúa y ha hecho un llamamiento a las personas que todavía no se han vacunado a hacerlo, porque ha considerado “fundamental llegar a la máxima inmunización posible”.

Por ello, ha señalado que los centros de atención primaria seguirán vacunando a quien no esté inmunizado y realizarán una “búsqueda activa” de las personas que aún no están protegidas para volver a ofrecerles la posibilidad de vacunarse. De igual forma, ha ofrecido la posibilidad de que toda persona que no aún no esté inmunizada y quiera vacunarse pueda ponerse en contacto con su centro de salud.

Además, ha explicado que actualmente se sigue con la administración de dosis de refuerzo en las residencias de mayores y a la población inmunodeprimida a través de los servicios de medicina preventiva de los hospitales.

2.146 profesionales diarios

Durante su intervención, el president ha agradecido el trabajo realizado por todo el personal sanitario y en concreto por los 2.146 profesionales que diariamente han atendido a la población en estos centros de vacunación masiva, entre personal de enfermería, administración, técnico auxiliar y médico.

Los “vacunódromos” han atendido a colectivos esenciales como fuerzas de seguridad y docentes, y se ha citado a toda la población por grupos de edad “desde una mirada solidaria, integrada y democrática”. Además, se han programado repescas con cita y se han abierto los centros a la vacunación sin cita.

En un primer momento, en marzo, los grandes puntos de vacunación fueron los tres hospitales de campaña, cifra que posteriormente se amplió a 22 centros, hasta llegar en el mes de mayo a los 133 puntos de vacunación masiva que en la jornada de este martes cerrarán sus puertas, excepto Altea y San Miguel de Salinas, que concluyen su actividad miércoles y jueves, respectivamente, por festividades locales.

Por provincias, se han inoculado en estos grandes espacios 1.981.014 dosis en Alicante (37,2 %); 461.345 en Castellón (8,6 %), y 2.886.601 en Valencia (54,2 %). Por tipos de vacunas, 3.689.449 dosis inyectadas son de la farmacéutica Pfizer/ BioNTech (69,2 %); 766.136, de Moderna (14,5 %); 710.541, de AstraZeneca (13,3 %), y 162.834, de Janssen (3 %).

Por centros de vacunación, los más destacados son la Ciutat de les Arts i les Ciències, con 639.447 dosis administradas; la Ciudad de la Luz de Alicante, con 317.701 dosis; IFA Alicante, con 278.768 vacunas, y el Auditori de Castelló, con 189.079 vacunas administradas. En concreto, en estos cuatro centros se han administrado 1.424.995 dosis, lo que ha supuesto el 26,7 % del total.

Respecto del material empleado en el proceso solo en los cuatro puntos de vacunación más grandes (Ciutat de les Arts, IFA, Ciudad de la Luz y Auditori de Castelló) se han utilizado más de 1,8 millones de agujas y 1,6 millones de jeringas.

Los hospitales de campaña, hasta final de año

El jefe del Consell ha confirmado que los tres hospitales de campaña -instalados en València, Alicante y Castelló de la Plana- van a permanecer abiertos hasta final de año para cualquier eventualidad o uso hospitalario durante este período de transición, "a partir de entonces se embalarán y se almacenarán para quedar al servicio de Emergencias de la Generalitat para cualquier necesidad".

Por lo que respecta a los dispositivos móviles instalados junto a los estadios de fútbol coincidiendo con los partidos de los equipos valencianos de primera división, Puig ha destacado que ha sido una experiencia "muy positiva aunque desigual". La Generalitat analizará cómo ha funcionado, "aunque consideramos que lo fundamental ahora es centralizar el proceso de vacunación en los centros de salud". No obstante, el Gobierno valenciano no descarta volver a ponerlos en marcha en aquellos eventos "más visibles", ya que, tal y como ha asegurado el president, "el virus sigue presente".

De este modo, el objetivo de Sanidad es centrar el proceso de vacunación en todas aquellas que sean susceptibles de ser vacunadas: "Estamos pendientes de la vacunación de los menores de 12 años -Pfizer ha solicitado que se autorice la inmunización entre 5 y 12 años-, que ahora es el grupo de edad que más nos preocupa por no estar vacunados", ha dicho el jefe del Consell, quien ha añadido que otra cuestión que preocupa es el refuerzo de las terceras dosis, "que aplicaremos a aquellos colectivos a los que las autoridades sanitarias nos indiquen que se tienen que inmunizar".

"Vamos a seguir la norma que se acuerde en la interterritorial", ha indicado Puig, quien ha remarcado que no es cuestión de actuar de manera "arbitraria": "Parece posible que sea necesaria una tercera dosis de la vacuna, pero no debemos especular. Son las autoridades sanitarias las que lo deben decidir". No obstante, ha aclarado Puig, la Comunitat Valenciana está en disposición de efectuar esa vacunación "cuando sea necesario".