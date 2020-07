La Conselleria de Cultura augmenta un 143% les ajudes al desenvolupament del sector audiovisual

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, ha publicat aquest dilluns en el DOGV la convocatòria d’ajudes al desenvolupament de guions. Aquesta, anuncien, és la primera de les convocatòries que es publicaran durant els pròxims dies específiques per a desenvolupar projectes audiovisuals en diferents línies d’actuació. La novetat en les ajudes a guions, que estan dotades amb 128.000 euros, és que s’incrementa el màxim de l’ajuda per beneficiari, que passa d’un topall de 8.000 euros a 15.000 euros.

Tal com expliquen en un comunicat, la resta de convocatòries que es publicaran durant els pròxims dies són: al desenvolupament i a la preparació de projectes d’obres audiovisuals, que augmenten un 98%, amb un total de 380.000 euros; les ajudes a festivals, que augmenten un 61%, amb 177.000 euros; les ajudes a la realització de cineclubs, que augmenten un 20%, i les d’organització de jornades professionals, congressos i concursos, que augmenten un 13%. A més, hi haurà dues línies més d’ajudes completament noves que es convocaran enguany: les ajudes a l’exhibició en sales de cine i les destinades a organització i manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual valencià.

Segons el conseller Vicent Marzà la cultura ha estat “un antídot constant en els moments durs provocats pel confinament, però el sector cultural ha sofert moltíssim els efectes de la pandèmia i, especialment l’audiovisual, amb la impossibilitat d’obrir els cinemes, de fer rodatges i de tirar avant els projectes, per això estem al seu costat i per, junts, reactivar l’audiovisual valencià”.

També ha afegit que han cregut “convenient” centrar-se “molt” en les dotacions d’ajudes al desenvolupament del sector i per això han augmentat “fins als 1,2 milions d’euros aquestes línies”. “Suposa un augment del 143%, però les xifres només són xifres, ja que el més important és que a part d’haver millorat les modalitats n’hem creat de noves en dos sentits molt clars: ajudar i acompanyar tant les associacions de productores i professionals com les sales d’exhibició de cinema”, ha dit el conseller.

Les noves ajudes a les associacions empresarials i de professionals de l’audiovisual valencià comptaran amb una línia de 45.000 euros i les sales d’exhibició, amb una altra de 400.000 euros.

Pel que fa a les ajudes a les sales d’exhibició, cal recordar que el nostre territori disposa d’una xarxa important d’empreses valencianes que gestionen aproximadament 50 cinemes, amb un total de 200 pantalles. Les empreses que es presenten en les ajudes rebran una dotació econòmica per cada pantalla que gestionen. A més, aquestes ajudes també fomentaran un augment en la presència de pel·lícules valencianes en les sales comercials.

Ajudes a la producció audiovisual valenciana

A part de les diferents convocatòries per al desenvolupament de projectes detallades, una línia destacada cada any per a consolidar el sector audiovisual valencià és la destinada a la producció. Aquesta convocatòria també es publicarà durant les pròximes setmanes amb un pressupost de 5,7 milions d’euros.

Segons el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, han “reestructurat el sistema de modalitats per a afavorir les coproduccions i fomentar, així, la internacionalització del sector, a més de l’increment dels topalls màxims en la majoria de les modalitats perquè les pel·lícules valencianes estiguen més reforçades en el seu finançament”.

La convocatòria específica es pot consultar en http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/20/pdf/2020_5734.pdf