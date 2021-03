Fragments torna amb el projecte guanyador de Carlos Aguilera i conferències virtuals sobre periodisme gràfic

L’assaig fotogràfic guanyador de la tercera Beca Fragments, Educandos de Benejúzar, de Carlos Aguilera, s’exposarà a partir d’aquest 24 de març i fins al 30 de maig en la sala Parpalló del MuVIM. L’exposició és el resultat d’un treball fotogràfic desenvolupat a la Vega Baixa del Segura durant els mesos d'estiu, quan multitud de pobles celebren les festes patronals. El projecte està centrat en els aspectes “de les festes que queden al marge de la programació oficial, lluny dels escenaris i els focus”.

Aquest projecte, impulsat per la Unió de Periodistes Valencians, es presenta tant com exposició en el MuVIM, com en format de llibre. L’exposició ‘Educandos de Benejúzar’ estarà acompanyada per conferències telemàtiques a càrrec de Carlos Aguilera i els fotògrafs Lua Ribeira, Cristina de Middel i Juan de la Cruz Megías amb l'objectiu de reflexionar sobre el periodisme gràfic i la relació entre el llenguatge visual i la informació.

Cristina de Middel, fotògrafa alacantina de l'agència Magnum Photos, reconeguda per investigar l'ambigua relació entre la fotografia i la veritat, proposa en la seua conferència ‘Vida i Milagros’ un viatge en primera persona sobre la seua experiència i la seua decisió d'allunyar-se de la mirada tradicional.

Per la seua part, la fotògrafa Lua Ribeira, impartirà una conferència titulada ‘Subida al Cielo y otras historias’ en la qual plantejarà la posició i el paper del fotògraf en la producció de sèries fotogràfiques de gran importància social.

A més, Juan de la Cruz Megías parlarà sobre els seus orígens i de com la seua afició es va convertir en la seua professió. “Podem entendre un futur sense abelles, sense memòria, sense àlbums fotogràfics, sense cultura?” es preguntarà en la seua conferència titulada ‘Trovadores contemporáneos’.

El cicle de conferències finalitzarà amb la presentació per part de Carlos Aguilera del llibre i l'exposició “Educandos de Benejúzar” sota el títol “Especialidad en tapas variadas” on ens parlarà sobre les festes, la fotografia, allò ‘cutre’, els pasdobles i les cotxeres.

Pel que fa als tallers, Ricardo Cases, Ángel Álvarez, Sonia Berger i Dani Rodríguez impartiran un taller intensiu en el qual s'abordarà la creació d'un llibre de fotografia