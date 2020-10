Joan Francesc Mira presenta ‘Tots els camins’: “Simplement sóc un xiquet de l’horta”

“Sóc simplement un xiquet de l’horta que es troba ara davant de tres presidents”. Amb aquestes paraules començava l’escriptor i antropòleg Joan Francesc Mira la presentació en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de Tots els camins, segon volum de l’obra amb les seues memòries i continuació d’El tramvia groc, publicat al 2013.

Al seu costat, acompanyat en aquest col·loqui per l’escriptora Núria Cadenes, que descriu la darrera producció literària de Mira com “una delícia”, “una absoluta meravella” amb “categoria d’obra d’art”. Davant d’ells, asseguts a primera fila, esperen les seues paraules Enric Morera, president de les Corts Valencianes; Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural; i Ramón Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. També assisteixen a la presentació altres polítics i membres de la cultura valenciana com Xavier Rius, diputat de Cultura, o l’ex-eurodiputat i periodista, Jordi Sebastià.

Al llarg de la seua intervenció, Mira insisteix fins a tres ocasions: “Seré tota la vida un xiquet de l’horta”. Nascut el 1939 a València, va viure la seua infantessa a La Torre, una pedania al sud de la ciutat. L’obra que hui presenta comença quan aquest prolífic escriptor tenia 14 anys -després de la terrible mort del seu pare, amb qui ell estava molt identificat-, i acaba el 20 de novembre del 1975, el dia que “un rostre en blanc i negre” anuncia la mort de Franco.

“Vaig arribar a vore les imatges del meu passat. He fet molt d’esforç... I recomane l’experiència”, diu l’autor d’aquest treball on ha hagut de revisitar els camins del seu itinerari vital, i també reconstruir sensacions, pensaments i sentiments.

L’excel·lència en el domini de la llengua, tal com destaca Cadenes, és una de les particularitats d’aquest darrer llibre i de l’obra completa de Mira, que ha rebut entre altres reconeixements la Medalla d’Or de la ciutat de Florència i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. “La literatura és el com”, emfatitza l’escriptor. I ens explica alguns dels seus secrets: “Sempre he sigut laboriós, em pense molt cada paraula, si és més curta o més llarga, el seu ritme, el seu significat”.

Presentació d'un llibre extraordinari. Tots els camins. Memòries d'un xiquet de La Torre #valència que somiava en ser sant i esdevingué una referència universal en la nostra literatura. JOAN F. MIRA pic.twitter.com/CLgCSUYvxd — Josep Pérez (@pepperezs) 21 de octubre de 2020

Editat per l’editorial Proa, Tots els camins repassa aspectes centrals de la seua vida com, per exemple, la seua vocació religiosa, el desig de ser sant, les vivències en el monestir d’Iratxe i, més endavant, a la universitat Gregoriana de Roma. Al llarg de les quasi 400 pàgines del llibre, el lector també viatja fins als carrers i les placetes romanes, on l’autor comença a allunyar-se d’eixa “ànsia de santedat”.

En paraules de Núria Cadenes, aquest llibre és també “una descarada declaració d’amor a Roma”, ciutat a la qual Mira atorga la categoria de “món”: “Roma és inexplicable”. Més tard, l’escriptor visita altres ciutats com Düsseldorf, Paris, Oslo, Budapest, Oxford o Barcelona, ciutat on finalment “penja la sotana” un any abans de llicenciar-se.

Aquest particular viatge literari acaba quan l’autor compleix 35 anys, “la meitat del camí de la vida segons Aristòtil”, i justament dues setmanes després de la mort del dictador. “Volem un tercer volum”, li diu Cadenes a Mira, que somriu agraït pels aplaudiments de tota la sala.