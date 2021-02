‘Llepolies’, la nova “suculenta” cançó de ZOO, que dona nom al proper disc

Provocadors i festius, descarats i alegres, jugant amb un original i agosarat banquet de fruites. Així es presenta la banda valenciana ZOO en Llepolies, un nou videoclip amb el qual la banda valenciana continua presentant el seu nou disc homònim, que vorà la llum el proper 26 de març.

Tal com explica la banda, el videoclip, estrenat aquest 11 de febrer, mostra “un univers eclesiàstic molt particular en el qual es presenten, de manera satírica, personatges propis de la litúrgia catòlica posseïts per la dansa, el ball i el pecat”.

Tot això acompanyat d’una melodia i uns versos on les fruites (i les llepolies) protagonitzen aquest “suculent banquet gastrosexual amb ritmes dancehall, afrobeat i llatins”.

El vídeo està rodat al Palau Ducal de Gandia, un dels edificis històrics més importants del patrimoni valencià i residència dels Borgia al segle XV i visualment pren referència de la mítica seqüència de la desfilada de moda eclesiàstica del film Roma, de Federico Fellini.

Llepolies està dirigit pel valencià Pau Bega i produït per la productora madrilenya Volcánica Media. En paraules del director, “el videoclip pren la herència religiosa i proposa el culte a la poma, com llepolia natural, però també com símbol del pecat, dels cossos i de la llibertat descarada”.

Amb aquesta “desenfadada al·lusió al plaer sexual”, ZOO continua el camí que va començar el passat 7 de gener amb el llançament d’Avant, el primer tast d’aquest futur disc, que es va mantenir durant una setmana entre els cinc vídeos més vistos a Youtube Espanya.

ZOO, que va començar la seua trajectòria musical fa cinc anys, es situa ara mateix com una de les novetats més potents i prometedores de la música moderna i electrònica. El tercer treball discogràfic dels valencians eixirà a la venda el proper 26 de març, convertint-se en el primer disc produït sota el seu propi segell discogràfic, ZOO Records. Per a Toni S. Panxo, cantant i líder de la formació, Llepolies és, de lluny, “el millor disc de ZOO fins avui”.