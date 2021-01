La primera traducció al català del multipremiat Jason Reynolds, entre les novetats de l’any de Sembra Llibres

L’editorial valenciana arranca l’any amb la primera traducció al català de Jason Reynolds, un dels grans autors de la literatura juvenils dels Estats Units. La novel·la Tot per l’aire amb traducció de Carla Benet, ha estat un èxit immediat als EUA, premi d’Honor del prestigiós Coretta Scott King Award, finalista del National Book Award i Medalla d’Or del Parent’s Choice Award. A més, ha estat qualificat com el “millor llibre de l’any per a joves” per mitjans com Time, The New York Times, The Washington Post o Kirkus.

El llibre compta una història “absolutament divertida i tendra” sobre què passa quan s’acaben les classes, explicada en deu cantonades d’un barri popular de Nova York. Amb una llarga i premiada trajectòria, com l’aclamada sèrie Track, Jason Reynolds ha esdevingut un referent de la literatura juvenil amb una prosa crítica i empàtica que aborda temes socials com el racisme i l’exclusió social.

Entre les novetats també destaca l’últim llibre de l’ambientòleg i activista valencià Andreu Escrivà. L’assaig I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l’acció, Escrivà proposa, amb la vocació divulgativa que el caracteritza, “fer-nos entendre quina és l’arrel de la crisi climàtica, un dels reptes més grans a què ens enfrontem com a humanitat”.

“Cada dia ens arriben desenes de notícies alarmants i confuses que sovint ens dificulten comprendre la magnitud de la tragèdia. Enmig d’aquesta allau, aquest llibre es presenta com un manual per a convidar-nos a prendre partit, de manera personal i col·lectiva, des de l’activisme quotidià”, explica l’editorial en un comunicat.

Lluny de teories grandiloqüents i solucions màgiques, pretén contribuir a sembrar el canvi des de baix. Un llibre ple de preguntes i també d’eines per a guanyar un futur d’esperança que ha publicat l’editorial Capitán Swing en castellà i que ara Sembra Llibres tradueix al català. L’ambientòleg apassionat per la divulgació científica ja ha abordat el tema en altres publicacions com Encara no és tard. Claus per entendre i aturar el canvi climàtic (Bromera, 2017), amb el qual va guanyar el XXII Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General.

Més autors i autores

A més d’aquestes novetats inicials, aquest 2021 també es podran trobar a la prestatgeria de Sembra Llibres autores com Kopano Matlwa, qui després de l’èxit aclaparador de Florescència i Coconut, es consolida com “una de les veus més vibrants i destacades” de la literatura sud-africana. També es troben el llibre Aigua passada amb traducció d’Elisabet Ràfols, o el català Jordi Martí-Rueda, que a través de Swing, swing, swing!, ens apropa els homes i les dones que van revolucionar les pistes de ball mentre desafiaven el racisme, el feixisme i el masclisme.