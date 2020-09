Quatre concerts faran de nexe entre Ensems i el Festival Contemporáneo d’Alacant

L’Institut Valencià de Cultura i l’ADDA han presentat la programació conjunta que farà de nexe entre el festival Ensems i el Festival Contemporáneo d’Alacant. Els quatre concerts que s’ofereixen en aquesta col·laboració tindran lloc a l’auditori de l’ADDA.

L’Ensems més simfònic començarà el 10 de setembre a l’auditori de l’ADDA de la Diputació d’Alacant amb l’orquestra ADDA Simfònica, sota la direcció de Josep Vicent i amb un programa homenatge a Miguel Hernández que es podrà escoltar novament el 13 de setembre a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

El 23 de setembre, l’ADDA acollirà el concert d’Amores Grup de Percussió, que presentarà ‘Dreizehn - Stockausen & Hildegarda’, premi al millor disc de repertori en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2018. El 24 de setembre tindrà lloc el concert de Quintet Cuesta, amb un programa que inclou una obra de Clara Olivares encarregada per l’Institut Valencià de Cultura, ‘Humo del mar’.

Per últim, el 26 de setembre, la Banda Municipal d’Alacant oferirà un programa compost per cinc obres, de les quals dues són estrenes: ‘Alicante 11:19’, d’Alfonso Lorenzo Gutiérrez, i ‘Metatrón’, de Sonia Megías.

“Ensems és un espai de so i per al so, un festival de música per a tots els públics i enguany sumem la implicació de l’ADDA Simfònica, amb Josep Vicent al capdavant, un fet que és una mostra més de les hibridacions que destaquem en el lema d’aquesta edició”, ha explicat Voro García, director d’Ensems.

“ADDA Simfònica ha d’estar al servei d’aquest procés creatiu, viu i actual, per això, per a mi, és un veritable luxe obrir el Festival d’Alacant i l’Ensems en els tres auditoris més emblemàtics del nostre territori”,ha dit Josep Vicent, director artístic d’ADDA i titular d’ADDA Simfònica

Amb el lema ‘Hibridacions’

La 42a edició del festival Ensems, amb el lema ‘Hibridacions’, tornarà a portar a València les propostes més destacades de l’experimentació sonora i les músiques de nova creació. En la reprogramació dels continguts que ha tingut lloc després de la crisi sanitària de la COVID-19, finalment Ensems se celebrarà del 10 de setembre al 23 d’octubre en diferents espais de la ciutat de València i, per primera vegada, amb propostes a Castelló i Alacant.

‘Hibridacions’ parla d’apropar la tradició a la creació actual, d’ajuntar formacions clàssiques amb altres de menys tradicionals i mesclar experiència i experimentació per a donar lloc a noves sonoritats.

La 42a edició d’Ensems també oferirà una mirada a la proposta transgressora del Proyecto Ocnos amb Niño de Elche. Aquest espectacle conviu amb una programació transversal amb espectacles internacionals i de proximitat, que juguen amb una altra de les claus d’aquesta edició d’Ensems, la territorialització, que s’ha aconseguit per la iniciativa de diferents institucions i que ha permés que enguany Ensems sone també a Alacant i a Castelló.

La programació d’Ensems tindrà lloc a diferents espais de la ciutat de València, incloent-hi el Palau de les Arts Reina Sofia com a espai principal, però amb espectacles també a La Nau, el Teatre Rialto i l’IVAM, a més dels concerts a Alacant i a Castelló.

La imatge i el cartell de la 42a edició d’Ensems han estat a càrrec de la dissenyadora Patricia Bolinches.

Festival Contemporáneo d’Alacant

La programació del Festival Contemporáneo d’Alacant, que transcorrerà del 10 al 27 de setembre, inclou cinc concerts més que se sumen a les col·laboracions amb Ensems. L’entrada és gratuïta mitjançant la inscripció prèvia.