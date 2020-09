La rebel·lia de ‘Lazaro’ obri la temporada “més atípica” de La Mutant

La Mutant ha presentat aquest dimecres la seua nova temporada amb el ferm propòsit de donar cabuda als espectacles que van ser ajornats per la crisi sanitària. Una sèrie de muntatges i certàmens que, units a un bon nombre de propostes noves, fan d’aquesta programació -que es desenvoluparà fins a finals de desembre- un dels reptes “més ambiciosos als quals s'ha enfrontat l'espai municipal”, informen en un comunicat.

Malgrat l’atípic de la situació, en esta nova temporada La Mutant es manté fidel a la seua filosofia eclèctica, en la qual totes les arts sense distinció troben punts de convivència dins d'un entorn en constant desafiament creatiu. Bona mostra d'això la trobem en l'espectacle que obri la programació aquest cap de setmana, Lázaro (4, 5 i 6 de setembre), on el jove Roberto Hoyo imagina, a ritme de hip hop, una revisió contemporània del Lazarillo de Tormes amb un profund sentiment de rebel·lia contra l'establert.

Convertir-se en motor de canvi a través de la cultura és, per tant, una de les màximes de La Mutant, que en el camp de la dramatúrgia presentarà altres propostes amb un important component sociopolític: des de l'espectacle sobre tortura institucional en clau d'humor La vaca que riu (7 i 8 de novembre) al teatre integrador creat per autèntics reclusos de Un mundo aparte dentro del mundo (24 d'octubre), passant per la reflexió de l'actual context de crisi a càrrec de la prestigiosa companyia La Tristura a Renacimiento (18, 19 i 20 de desembre).

Setembre i octubre, mesos de música i performance

Després de les representacions de Lázaro i les dues projeccions documentals de Íntims a Pausa (dies 8 i 9), la música es convertirà en la protagonista indiscutible de La Mutant al llarg del mes de setembre.

En primer lloc, amb la diversitat sonora i la proximitat cultural de festival Pops Marítims (dies 11 i 12), i, just després, amb el contagiós swing jazz dels valencians Le Dancing Pepa (dia 17). Finalment, l'espai de Joan Verdeguer acollirà una nova edició del Truenorayo Fest (dies 24, 25 i 26), consolidat com a plataforma de referència que reivindica el paper de les dones en els àmbits de creació. Serà, sens dubte, el preàmbul perfecte per al concert que la cantautora mallorquina Maika Makovski oferirà el 23 d'octubre.

Els festivals i directes de setembre donaran pas a una presència quasi predominant de les performances durant el mes següent. D'esta manera, octubre arrancarà amb dues peces dirigides al públic adult, Catalina (dia 3), sobre l'alliberament sexual de les dones i emmarcada dins del Festival Russafa Escènica, i Kultur (dies 17 i 18), una reflexió sobre la fragilitat humana que converteix l'espectador en un voyeur i va a càrrec de la companyia el Conde de Torrefiel.

El Festival d'Arts Vives AHORA! (dies 29, 30 i 31), suposarà una trobada performativa entre diferents companyies i artistes locals i nacionals per posar en escena un total de sis espectacles, i a què seguirà El arte (dies 30 i 31), un muntatge de Los Torreznos on la complexitat artística s'aborda des d'una perspectiva senzilla i plena d'humor. Per a la meitat de noviembre quedarà l’última proposta del gènere en esta nova temporada, El lugar donde se hacen las cosas (del 12 al 15), a càrrec de Taller Placer, i composta per una peça de sala (El esfuerzo constante de ganarse la vida) i quatre peces itinerants ubicades en llocs tan diversos com una fàbrica, un centre d’innovació, un abocador o un museu.

La dansa irromp amb força al novembre

Encara que al setembre ja estarà present gràcies al Certamen Coreogràfic del Festival 10 Sentidos (dia 20), serà a partir de novembre quan la dansa inunde definitivament la programació de La Mutant.

Primer amb Get No (dia 6), un muntatge de la companyia La Quebrá sobre la fugacitat del temps i el concepte d'eternitat -integrat dins la programació del Circuit Bucles-, i a continuació amb dos espectacles que es traslladen a la tardor després de ser cancel·lats en el seu dia per la pandèmia: Mercedes máis eu (dia 14, en el marc de Dansa València), una col·laboració entre l'artista Janet Novás i la compositora Mercedes Peón per explorar la relació entre la dansa i la música, i Pèls de colom (dies 21, 22 i 23), on la companyia Elecedé aposta per una interacció entre la dramatúrgia lineal i la dansa contemporània. Després d'ells, Várvara (dies 27 i 28) oferirà un acostament al mite de Maria Magdalena a través de la música i el moviment corporal.

El mes de desembre arribarà també carregat de propostes dancístiques, amb presències tan destacades com les de la coreògrafa d'origen algerià Saadia Souyah (Je danse ma langue, dia 4) o la creadora escènica Mercedes Pedroche (Artificios y leopardos, el dia 11 i en col·laboració amb l'Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana). Tot això sense oblidar el treball dels valencians Fil d'Arena a Cos a Cos (E-111), que es podrà veure els dies 12 i 13.

Més enllà de la dansa, La Mutant també programarà en els dos últims mesos de l'any esdeveniments de tall audiovisual com una nova edició de VLC Pitch Fòrum (1 de novembre) o l'emissió en directe del programa radiofònic de culte Carne Cruda (12 de novembre) arran de la col·laboració amb el Festival La Cabina. A més, la sala municipal tornarà a ser seu del Festival Internacional de Circ Contorsions amb la representació d'un espectacle per a adults (Espida, 22 de desembre) i un altre dirigit a públic familiar (Calor, 23 de desembre).