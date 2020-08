Romeo y Julieta’, una producció del Teatro Clásico de Sevilla, arriba a ‘Sagunt a Escena’

L’edició de 2020 de ‘Sagunt a Escena’ porta al Teatre Romà de Sagunt el clàssic de William Shakespeare ‘Romeo y Julieta’, en una producció del Teatro Clásico de Sevilla amb versió i direcció d’Alfonso Zurro, que ha rebut nombrosos premis i nominacions. Els espectadors podran gaudir de l’obra els dies 14 i 15 d’agost, a les 22.30 hores, al Teatre Romà de Sagunt.

El Teatro Clásico de Sevilla treballa per fer arribar al gran públic els grans autors de la literatura i ‘Romeo y Julieta’, malgrat la seua popularitat, és un títol que no es prodiga massa als escenaris per la seua complexitat, encara que per a molts és una obra perfecta, una icona i un clàssic de la literatura universal.

‘Romeo y Julieta’ és una història d’amor que es cou a la cassola de l’odi. Un odi que enfronta famílies, pobles, nacions o ideologies, i que impedeix que prosperen els sentiments més purs entre dos joves. La tragèdia i el destí els té atrapats encara que intenten fugir.

D’altra banda, en l’‘Off Romà’ es podrà veure la representació d’un altre clàssic, aquest de producció valenciana, ‘La dama boba’ de Lope de Vega. Es tracta d’una producció d’Olympia Metropolitana dirigida per Victoria Savelieva que es representarà el 15 d’agost a les 20.00 hores a la Casa de la Cultura del Port de Sagunt. Un clàssic del Segle d’Or espanyol que gira entorn de la idea de la capacitat de l’amor per obrir l’enteniment.

El festival ‘Sagunt a Escena’ està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de Sagunt i la Diputació de València.