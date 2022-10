La Generalitat Valenciana estudia limitar también la participación de los mayores en los 'bous al carrer'

La última muerte en festejos de 'bous al carrer' un hombre de 74 años en la localidad de Almassora, ha hecho que la Generalitat Valenciana considere limitar la participación de las personas mayores en este tipo de celebraciones. No ha sido un caso aislado, ya que de los nueve fallecidos en este año 2022, año de récord en siniestros, tres tenían más de 70 años. La de Almassora ha sido la tercera persona mayor, y estuvo precedida de una persona de 80 años que moría en los festejos de Canet d'en Berenguer a mediados de septiembre, y a finales de agosto otra persona de 71 años en Almedíjar.

Ante estas circunstancias el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha abogado este jueves por mejorar el protocolo de seguridad de los 'bous al carrer' para “garantizar que no accedan los menores ni ninguna persona que no esté en condiciones” -como por haber ingerido alcohol o sustancias estupefacientes o que no lleve la ropa adecuada- y ha planteado asimismo que las personas mayores no deberían circular por las calles cuando se celebran estos festejos.

Ángel ha subrayado la edad de la víctima “no para minimizar” esta muerte, sino para “poner en valor que probablemente este hombre no debería estar circulando por la calle cuando se está produciendo un fenómeno de alto riesgo” porque “un toro mata”. Por ello, ha insistido en que hay que mejorar la seguridad para “minimizar este factor del drama en el que estamos inmensos este año en la Comunitat Valenciana”.

Sobre la novena víctima mortal, Ángel ha trasladado la condolencia de las instituciones públicas, pero ha recalcado: “No podemos dejar de mirar sobre esta nueva muerte porque sería como olvidarse de esta circunstancia”.

Respecto de esta limitación por arriba de la edad, el presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, Germán Zaragoza, ha reconocido que es “muy complicado” y ha señalado que sus estudios jurídicos advierten de que podría llegar a ser “anticonstitucional”. Pese a todo, también ha admitido que, cuando termine la temporada taurina, “hay que hacer un análisis” sobre el futuro de los festejos y la modificación del reglamento de seguridad.

La alcaldesa de Almassora minimiza los muertos

La novena muerte en los 'bous al carrer' no es una cifra alarmante para la alcaldesa de Almassora. “No es un porcentaje que los ponga en entredicho”, sino “más bien al contrario”, teniendo en cuenta la gran cantidad de actos taurinos que se celebran cada año en la Comunitat Valenciana, señalaba la alcaldesa Merche Galí tras un minuto de silencio institucional y el reinicio de las fiestas.

Merche Galí, destacó que en este tipo de festejos “se ponen muchas medidas de seguridad”, a la vez que reconoció que “el riesgo está presente y cualquier persona que accede a un recinto taurino tiene que ser consciente”. Por otro lado, apuntó que es la primera víctima mortal en los 'bous al carrer' de Almassora en 50 años, tras registrarse el último en 1971.

De este modo la alcaldesa, del PSPV, expresó su apoyo a este tipo de celebraciones en la línea en que lo han hecho otros ediles de localidades, como el Puçol, donde su alcaldesa (del PP) minimizaba los muertos afirmando que ha habido más víctimas por ahogamiento en las playas en verano, y que de esto “no se habla”.

Otros alcaldes, como los de Tavernes de la Valldigna o Sueca, ya han optado por no celebrar estos festejos taurinos, tanto por la seguridad como por los precios a los que se han puesto los seguros.