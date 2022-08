Sueca denegó permiso en mayo para hacer actos taurinos tras un referéndum que los desaprobó en 2016

“En el año 2011 fui concejal de Fiestas y llevaba todo el tema de los actos taurinos, pero desde entonces hasta ahora he notado en la calle un cambio de sensibilidad hacia el bienestar animal. Además, desde 2016 no hay toros por el referéndum que se hizo, entonces con Compromís en la alcaldía, en el que por mayoría desaprobaron estos actos. Después de seis años y una pandemia por medio, teníamos miedo a que la gente cometiera imprudencias”. El alcalde socialista de Sueca, Dimas Vázquez, explica así la denegación del permiso solicitado entre marzo y abril pasados por la peña 'Xe quin bou' para realizar diversos actos taurinos los días 10 y 11 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de la capital de la comarca valenciana de la Ribera Baixa, de unos 27.000 habitantes.

Según el primer edil, cuando recibieron la solicitud decidió reunir a la junta de portavoces del Ayuntamiento para tratar el asunto, teniendo en cuenta además el resultado del referéndum de hace seis años. El resultado volvió a ser contrario a recuperar los actos taurinos, puesto que tanto PSPV, como Compromís y Ciudadanos se opusieron, mientras el PP y y GISPM (Grup Independent Sueca, Perelló y Mareny) votaron a favor. “Por un lado creemos que va en contra de la integridad física de las personas y por otro entendemos que no es necesario hacer daño a un animal para divertirse”, afirma el alcalde.

Vázquez asegura que en la petición de permisos, según el reglamento taurino, solo se especifica la posibilidad de realizar 'bous al carrer' y que dentro de ese epígrafe cabe cualquier tipo de variedad, incluido el 'bou embolat'.

Sin embargo, el presidente de la peña 'Xe quin bou', Salva Mulet, asegura que en todo momento dejaron claro el tipo de acto que querían organizar: “Se trataba de una suelta de vaquillas, un concurso de ganadería y otro de recortadores en un recinto privado. En todo momento dejamos claro que no íbamos a hacer 'bou embolat' y además todo lo financiaba la peña de sus propios recursos”. Mulet ha lamentado que el Ayuntamiento no ha contestado por escrito a los diferentes requerimientos realizados para solicitar el permiso y que tampoco les han remitido el acta de la votación de la junta de portavoces. Además, cuestiona la legitimidad del referéndum de 2016: “Tan solo participó un 14% de la población, no nos parece representatvo”.

Sueca no es la única localidad que ha prohibido actos taurinos. Más recientemente el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, de unos 17.000 habitantes, ya anunció que no habrá vaquillas por decisión del gobierno municipal. Así lo comunicó el equipo formado por Compromís y PSPV a la Penya Taurina Bous a la Vall.

En la ciudad de València se prohibieron el 'bou embolat' y el 'bou amb corda' en el año 2016, tal y como recordó este miércoles el alcalde, Joan Ribó. En Xàbia, una campaña impulsada por una ciudadana a través de Change.org pide al Ayuntamiento que suprima los 'bous a la mar' y ha alcanzado más 4.700 firmas.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, defendió recientemente la necesidad de abrir un debate “valiente” sobre el futuro de los 'bous al carrer' ante la alarmante cifra de fallecidos (siete en lo que va de año y 32 desde 2014) y también ante la creciente conciencia animalista de una parte importante de la sociedad.