Ma que sou faves!

Perquè esteu fora de la realitat i, treballant contra el progrés, feu coses que només us poden portar a eixa frustració i eixa rancúnia en les quals viviu. Més us valdria fer com nosaltres, que mireu què bé que estem i com gaudim de la vida!

Però no, perquè també sou ignorants i no teniu ni idea del que us convé, de com de gran és la nostra força i de la poca que en teniu vosaltres. Per això, us penseu que podeu fer alguna cosa per evitar el que anem a fer. I no podeu: farem el que voldrem. Ampliarem el port fins on ens done la gana. I la ZAL, per molt que diguen els tribunals que és il·legal, també la farem, perquè recorrerem les voltes que calga. I foteu-vos, que ho farem amb els vostres diners. Somieu truites si penseu que ho aneu a impedir. I l’accés Nord i l’AVE els passarem pel mig de l’Horta si ens va bé així. Ja podeu ploriquejar, que això és inevitable.

Com inevitable és que fem tres torres (o quatre, o cinc...) al costat del Botànic o que travessem el Cabanyal, eixe grapat de barraques de fang i pallús que no interessa a ningú, amb una avinguda com Déu mana per arribar en cotxe a la mar. I podrem arribar-hi per allà o pel riu, perquè, una volta desviat, l’anem a omplir de carreteres. I, mentrestant, vosaltres demanant que es faça un jardí... un puto jardí! No podeu ser més ridículs: si encara voldreu parar la urbanització del Saler! Sí, i llevar el passeig marítim tan bonic i tan alt que hem construït. I refer aquelles dunes que només feien que molestar, no?

Doncs no. No esteu bé, no. I, feu-vos a la idea, no aneu a aconseguir res. Res!