El PP de Alicante, tras los pasos de Zaplana: tres alcaldías arrebatadas a Compromís y PSPV en seis meses con el apoyo de tránsfugas socialistas

El pasado mes de julio, el Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, era designado nuevo líder de los populares alicantinos. Mazón, que estuvo políticamente vinculado al sector que encabezó Eduardo Zaplana en otros tiempos, fue el elegido por Pablo Casado para ejercer de contrapoder a la líder del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, a unos meses de la celebración del congreso que debe elegir a la nueva dirección, una cita que en principio debe celebrarse este año.

Desde que Mazón accedió al cargo, el dirigente popular ha seguido los pasos de su mentor, el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana –ahora inmerso en procesos judiciales por corrupción a cuenta del 'caso Erial'–, y ya ha impulsado tres mociones de censura en otros tantos municipios de la provincia de Alicante en los que el PP ha accedido a la alcaldía de la mano de concejales tránsfugas del PSOE, como ocurrió en 1991 con el ascenso de Zaplana a la alcaldía de Benidorm, que se convertiría en su trampolín político. La última de estas mociones se produjo contra Compromís esta misma semana en Teulada, un municipio de 10.000 habitantes del litoral valenciano con el núcleo residencia de Moraira.

En Teulada, el popular Raul Llobell conseguía la alcaldía este martes por medio de una moción de censura contra la alcaldesa de Compromís, Rosa Vila, gracias al apoyo de dos ediles tránsfugas del PSPV–PSOE. Vila accedió en 2019 a la alcaldía, después de casi 40 años de mayorías del PP, en virtud de los acuerdos entre los socialistas valencianos y Compromís. Sin embargo, el cambio de voto de los dos concejales que formaban parte de la lista socialista –el portavoz municipal, Héctor Morales, que era militante del PSPV, ha sido expulsado–, ha permitido a los populares recuperar la vara de mando.

Los dos regidores debían pasar al grupo de 'no adscritos' después de ser expulsados del PSPV–PSOE, lo que repercutirá en sus retribuciones. No obstante, un informe de la secretaría municipal puso en cuestión el proceso de expulsión, y por ello su condición de tránsfugas, debido a que "todavía existe una vía de recurso de la resolución", por lo que no considera acreditada su desvinculación del Partido Socialista "por criterios de prudencia", y advirtió de que debe ser el pleno municipal –en el que la nueva mayoría la conforman el PP y estos dos concejales– el órgano que tome razón de su condición de no adscritos. Este informe permite a los dos tránsfugas seguir percibiendo sus emolumentos y dio una coartada al PP para sostener que no vulneró el pacto antitransfuguismo porque los dos concejales todavía no eran tránsfugas.

Moción de censura en Nochebuena

La pasada Nochebuena, el Partido Popular presentaba otra moción de censura en la localidad de Agres para arrebatarle la alcaldía al valencianista Josep Manel Francés. Los populares, que consumaron esta maniobra el 12 de enero, sustentaban la maniobra en otro concejal socialista, Rafael Sanjuán, que fue en este caso quien se hizo con la vara de mando tras rubricar junto a los tres regidores del PP la moción. Sanjuán, al igual que en Teulada, también fue expulsado del PSPV–PSOE.

La primera moción de censura impulsada por el PP de Mazón se produjo en agosto de 2020, al poco de acceder este a la dirección provincial del partido. En aquella ocasión, los populares consiguieron la alcaldía de la pequeña localidad de La Torre de les Maçanes gracias al apoyo de la edil no adscrita Amparo Molla, también exsocialista. El popular Cristóbal Sala recuperaba la alcaldía –fue alcalde en los dos mandatos previos– en detrimento del socialista David Espí.

Críticas de PSPV y Compromís

Hace apenas una semana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias refrendaba –con el respaldo de PP incluido– el pacto antitransfuguismo con una declaración institucional que rechaza "cualquier práctica" individual que altere las alcaldías pactadas. Sin embargo, está escenificación no ha servido para frenar las mociones de censura, como se ha visto en Teulada.

Las maniobras del dirigente del PP en Alicante, incumpliendo de forma reiterada el pacto antitransfuguismo, han sido duramente criticadas por el PSPV y Compromís. Así, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, lamentaba las operaciones de Mazón para "lograr mayorías artificiales". "Desde que Zaplana escoltó a una concejala para lograr la alcaldía de Benidorm, su discípulo Mazón está volviendo a hacer jugadas un poco extrañas", ha censurado.

Desde Compromís también han denunciado la "flagrante y constante violación" por parte de Mazón y del PP del pacto antitransfuguismo, "ninguneando los acuerdos firmados", al tiempo que califican estas prácticas como "formas de corrupción". De igual modo, relacionan la forma de actuar del actual dirigente provincial del PP con la de su mentor Eduardo Zaplana, "quien impulsó su carrera en el gobierno de Benidorm con una maniobra semejante".