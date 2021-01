Prospera la moción en Agres contra Compromís: el concejal tránsfuga del PSPV-PSOE, nuevo alcalde con los votos del PP

La unión este martes del Partido Popular y de un concejal tránsfuga del PSPV-PSOE han arrebatado la alcaldía que ostentaba Compromís en Agres, una pequeña localidad de El Comtat. Se consuma, así, la moción de censura capitaneada por el ahora alcalde, Rafael Sanjuan, contra el primer edil de la coalición valencianista, anunciada la pasada Nochebuena tras dimitir el que fuera político socialista de sus cargos orgánicos.

En una sesión de casi hora y media cerrada al público por la pandemia y retransmitida en la página de Facebook del Ayuntamiento de esta población de medio millar de habitantes, Sanjuan se ha hecho con la vara de mando tras defender su postura en un largo discurso en el que ha salido al paso de las acusaciones de Junts per Agres-Compromís, formación que quedó en segundo lugar después del PP.

“Jamás hubiese hecho una moción de censura, pero no quiero que me pongan entre la espada y la pared y si en el tren me tengo que poner con el PP, pues me pongo”, ha dicho casi al final de su intervención en la que ha negado ser un político “cunero”. “No soy un alcalde cunero, en todo caso tengo una visión amplia de Agres”, ha dicho. “He estado durante cuatro años viniendo a Agres y cada vez que vengo me pago de mi bolsillo el desplazamiento, además, aquí tengo familia”, se ha justificado.

En su interlocución, Sanjuan ha aludido en varias ocasiones al presupuesto de 2020, cuya negociación no prosperó y supuso el inicio de la crisis entre socialistas y Compromís a principios de octubre. El exregidor del PSPV-PSOE ha echado en cara a sus exsocios su “falta de diálogo” a la hora de alcanzar acuerdos. “La moción de censura se la ha inventado Francés porque se le ocurre hacer una moción de confianza para aprobar los presupuestos de 2020” el pasado 26 de noviembre, ha explicado, la cual no prosperó y acabó en moción de censura. “La moción te la has hecho tú, no yo”, ha concluido su primer turno.

“Hoy es un día muy triste para Agres”, ha comenzado Josep Manuel Francés. “Y no lo hago con resentimiento personal, porque veo que los intereses personales pasan por encima de cualquier tipo de ética y dignidad para conseguir objetivos ignominiosos”, ha proseguido. En un duro discurso, ha insistido en cargar contra Sanjuan: “Siempre hemos criticado a los cuneros y ahora a uno que, de forma arrogante y prepotente, pretende ser la panacea de lo que desconoce, y lo hace solo por figurar, por el postureo”.

La moción de censura “es un insulto y un ataque a la democracia y a la inteligencia”, ha dicho mientras miraba a su opositor, sentado en frente. A su juicio, el retraso en la negociación del presupuesto de 2020 no es el motivo real de su salida forzosa de la alcaldía, porque lo habían elaborado como borrador “desde marzo, y no de finales de año”. “Después de no asistir a cada reunión de gobierno que se celebra cada jueves por la tarde, después de interpelarlo varias veces, se descuelga [como socio de gobierno] pidiendo que no se apruebe el presupuesto”, le ha inquirido. “Siempre hemos defendido que al plenario se llega con las cosas habladas y con usted era imposible”, ha defendido.

Porque más allá del presupuesto, el edil de Compromís ha recordado que, en otro pleno, Sanjuan pidió que se revisara la dedicación del alcalde, “y claro, los buitres del PP siempre cerca para coger carroña, se subieron al carro”; “y la dedicación para el alcalde es necesaria”, ha apostillado. “La cuestión de confianza fue la única salida que se podía y que si no permitía que se aprobara el presupuesto, evitaría que se suprimiera la dedicación de alcaldía”, ha aclarado a continuación.

“¿Qué interés tiene un forastero en meterse en Agres? ¿Cabe la pena inmolarse para convertirse en tránsfuga tras 40 años en política y hacerlo con la derecha más recalcitrante?”, se ha preguntado después de hacer un balance positivo de su gestión.

Por último, en su discurso como alcalde, Rafael Sanjuan ha dicho: “Me gusta más paracaidista que cunero, porque me permite tener perspectiva, y les digo a los votantes socialistas de Agres que no voy a defraudarles.

Reacciones

El Partido Popular también ha intervenido en el pleno para decir, una vez más que su grupo había ganado las elecciones municipales de 2019 (con tres ediles, los mismos que Compromís). Su portavoz, María García, ha recriminado a la coalición valencianista “su falta de diálogo, que no tienen ni con sus socios del PSOE”. Por último, la portavoz popular ha reconocido que se han quedado con “extraños compañeros de viaje”, pero a su vez ha aclarado que comparten “proyectos comunes”.

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante había reclamado al presidente del gobierno provincial, Carlos Mazón, que expulsara a María García de asesora después de confirmar su apoyo a la moción de censura. Ha sido el penúltimo intento del partido de Mónica Oltra para evitar que se celebrara la sesión plenaria de este martes. Anteriormente, Josep Manel Francés solicitó sin éxito a su propio ayuntamiento que emitiera una resolución por la que se anulara la convocatoria del pleno de la moción de censura y que se suspendiera la tramitación hasta la resolución del recurso de reposición, que tampoco prosperó.

Ahora, fuentes de Compromís afirman que presentarán un contencioso-administrativo. “Consideramos que no está ajustado a derecho la resolución del recurso de la secretaría”, han alegado. Asimismo, entienden que en Agres se ha incumplido la Ley de Bases del Régimen Local porque Rafael Sanjuan, como exconcejal socialista, ha pasado a ser edil no adscrito y “no puede obtener mayores derechos políticos que los que tenía siendo un cargo electo por un partido concreto, y eso ha pasado hoy”.