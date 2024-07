Rovira mantiene el legado de Barrera en la Generalitat valenciana: “Vamos a eliminar la ideología de la cultura”

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, promete mantener el legado de Vicente Barrera en la Conselleria de Cultura. El conseller, que asume el cargo tras la ruptura con Vox, ha recibido la cartera del extorero, a quien le ha agradecido el trabajo en este primer año de gobierno conjunto. En su discurso, haciendo referencia a las palabras del exconseller de Vox sobre la “cultura blanca”, Rovira ha garantizado: “Vamos a eliminar la ideología de la cultura”.

El titular de Educación ya prometió lo propio a principios del mandato en lo referente a las aulas. En base a esta promesa, se aprobó el decreto que reduce el valenciano en los niveles educativos. Rovira, que ya gestiona Educación, Universidades y Empleo, ha prometido continuar la senda de “eliminar la ideología en el ámbito cultural” con el mismo objetivo que su predecesor, el exvicepresidente Vicente Barrera. “La cultura tiene que ser de todos y para todos”, ha aseverado, y ha prometido defender “las señas de identidad” valencianas.

“La cultura es un bien común que nos identifica como pueblo por los valores, las tradiciones y el rico patrimonio cultural”, ha reivindicado Rovira, quien ha bromeado afirmando que es “un enamorado de las piedras” y ahora, con esta cartera, “por fin” puede tener “un palacio”, el de Valeriola, sede de este departamento. Visiblemente contento, se ha referido a Barrera como “un amigo”, algo que comparte todo el Consell del PP con los tres exrepresentantes de Vox, obligados a salir por orden del equipo de Santiago Abascal.

Barrera, con mejor ánimo que el pasado jueves, ha pronunciado su último discurso público. “Llegué sin esperarlo y me voy también sin esperarlo. Lo he hecho mejor o peor, pero os aseguro que me he dejado la vida”, ha afirmado el extorero, que ha agradecido a Carlos Mazón su nombramiento. “Siempre he dicho que creo que es un grandísimo presidente, una grandísima persona y un gran caballero”, ha manifestado, para añadir: “Carlos, muchísimas gracias. Has sido una persona que no solo ha dirigido su barco, sino que también ha sido un leal socio de gobierno que nos ha ayudado siempre que ha podido y en lo que hemos necesitado”, ha proclamado.

Barrera ha extendido el agradecimiento a todos los miembros del Consell, con los que cree haber “trabajado fenomenal, con una lealtad absoluta” y haber hecho “una amistad para toda la vida”. Cultura, ha considerado, “queda en muy buenas manos”.

El presidente de la Generalitat ha cerrado el traspaso de carteras tras tres actos con el resto de dirigentes. Insistiendo en la amistad que une a los miembros del PP y Vox, ha querido reconocer a su ya exvicepresidente, al que ha vuelto a agradecer la labor. En varias ocasiones, Mazón ha apuntado que “Vicente Barrera no se va” y “ayudará a regar” para ver los frutos de su trabajo, dejando ver que seguirá contando con él para las decisiones sobre cultura. El entorno del exvicepresidente descarta su paso al PP ni su incorporación a ningún cargo público e incide en que sigue siendo miembro de Vox; en todo caso, será un consejero del president, en el sentido estricto de la palabra.