Un postgrado pionero para 'desconfinar' al hombre de su androcentrismo

Más allá de la lucha feminista que tiene a las mujeres como sujetos activos, la igualdad entre mujeres y hombres no será real mientras los hombres no pongamos de nuestra parte para despojarnos de nuestros privilegios por el simple hecho de serlo, nos alejemos del machismo y sexismo imperantes y nos desconfinemos, en definitiva, del androcentrismo. Con este punto de partida, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha ofertado el primer título de postgrado específico en España y Latinoamérica -y posiblemente en el mundo- sobre masculinidades e igualdad de género.

Se trata de una nueva apuesta del Grupo de Investigación Eculge (Economía, Cultura y Género) de esta institución académica, con más de dos décadas de experiencia en la materia, y que llega después de haber promovido el primer congreso internacional sobre masculinidades se celebró en la ciudad ilicitana el año pasado.

“En el congreso ya partimos de la hipótesis de que se estaba enseñando poco o nada sobre masculinidades, por lo que nos propusimos continuar con la formación específica”, señala la directora del título, Anastasia Téllez.

Tras aclarar que “el objetivo del feminismo son las mujeres, el sexo discriminado y subordinado dentro de la cultura machista”, esta profesora titular de Antropología Social y Cultural considera que “el enfoque tiene que consistir en educar y socializar de manera diferente tanto a las niñas como a los niños”; esto es “reeducar” de otra manera sobre los roles, la forma de entender el cuerpo, la publicidad o la organización del trabajo y la conciliación.

A este respecto, la COVID-19 ha vuelto a poner en evidencia la brecha de género, al ser las mujeres las que han tenido que soportar la carga de las tareas del hogar, los cuidados y el impacto en la salud mental y emocional. Ante el teletrabajo y los nuevos modelos de convivencia y relaciones sociales que se están sucediendo, el hombre debe adaptarse a los nuevos tiempos. “Es precisamente en este momento de cuestionamiento manifiesto de la masculinidad cuando se hace más necesario y urgente, sin duda, impulsar la oferta universitaria de formación especializada en igualdad de género y masculinidades”, se puede leer en la presentación del titulo.

Lo que falta, continua Téllez, es poner el foco en el “sujeto hombre con su enorme diversidad” para acercarse a él “como el género que disfruta de los privilegios, pero que a su vez no se detiene en analizar la situación que tiene por haber nacido ‘macho de la especie’ y, en última instancia, analizar cómo el machismo también le perjudica en muchísimos sentidos”. “Todas estas cuestiones no se dan a conocer en los medios de comunicación y seguimos perpetuando los roles de la masculinidad tradicional y hegemónica violenta, valiente, mantenedora del hogar, en las series, los videojuegos o los dibujos animados”, lamenta esta experta en género.

¿Es el portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia, Fernando Simón, un ejemplo de nueva masculinidad? Sin entrar a valor la polémica portada de El País Semanal en la que se le veía posando con chupa de cuero subido a su moto, puesto que reconoce que no la había visto y no estaba al tanto de la polémica, explica que “una cosa es hablar de nuevas masculinidades, formas diferentes de manifestar lo que es ser hombre, y otra cosa son las masculinidades igualitarias”. Porque, y no se refiere específicamente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tiene claro que este nuevo concepto de varonilidad no siempre va intrínsecamente ligado a la defensa de la igualdad de género.

Profesorado

El título oficial, cuya matrícula se cierra a principios de octubre, será impartido de manera telemática por prestigiosos profesores y profesoras expertos en masculinidades, como Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba e investigador especializado en igualdad de género, o el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente.

Le siguen Joan Sanfélix, profesor de la Universitat de València y autor del estudio que desvela que el consumo de la prostitución también se encuentra entre universitarios; el psicólogo criminalista y experto en violencia de género de la Audiencia Provincial de Alicante, Carmelo Hernández, que lleva buena parte de su trayectoria profesional coordinando programas de reeducación para varones condenados por violencia machista o el catedrático de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III Juan José Tamayo, en cuyos últimos libros ha venido denunciando el comportamiento patriarcal de las autoridades religiosas.