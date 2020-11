El betlem més gran (i car) del món, a Alacant

Des de la finestra de la quarta planta de l’Audiència Provincial d’Alacant, els seus treballadors poden veure aquests dies, i sense esforçar-se, el cap (en concret el tos) de sant Josep, figura de 17 metres de llarg que, juntament amb la Mare de Déu, de 10,5 metres, i l’infant Déu, d’una mica més de 3 metres, està cridat a ser el betlem més gran del món.

Col·locat a la plaça de l’Ajuntament, l’equip de govern local del PP i Cs inaugura dimarts el monument ‘Sagrada Família’, que és com l’ha batejat l’artista alacantí José Manuel García Esquiva “Pachi”. L’objectiu és superar Mèxic, país que actualment deté el rècord des del 1999 gràcies que té una Maria i un Josep de 5,2 metres, respectivament, i un nen Jesús de “només” 1,25 metres d’alt.

Per a l’ocasió, el consistori s’ha gastat 123.200 euros a pagar durant els tres pròxims anys, als quals cal sumar 14.900 euros més –xifra que no havia revelat el municipi– i que correspon al preu que costa demanar la inclusió d’aquest naixement tan particular en el Llibre Guinness dels Rècords. Sobre això, l’arquitecte Juan Francisco Galván, designat pel Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant (CTAA), va fer els mesuraments necessaris com a pas previ a l’emissió d’un informe tècnic que avala aquestes mesures. Finalment, un jutge del Llibre Guinness ha fet el mesurament oficial per comprovar que coincideix amb el del CTAA i, si els mesuraments són exactes, durant la inauguració de dimarts es comunicarà que s’expedirà el certificat final.

El cost total d’aquesta iniciativa, 137.900 euros, no ha agradat a l’oposició. “El que no pot permetre’s és que en aquests moments Alacant es gaste uns diners públics en aquesta classe d’accions –suposadament un esperó per al comerç i l’hostaleria amb vista a Nadal– justificant que el ‘monument’ passarà a ser patrimoni municipal. És un any especial i és un Nadal molt especial. No critiquem l’obra en si, sinó el concepte, el moment en què es fa, amb una crisi d’emergència social com ho demostra el fet que en les porxades d’aquesta mateixa plaça hi ha indigents ‘tirats’ malgrat la pluja i el fred que hui fa a Alacant”, ha dit el portaveu del grup municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino.

De la seua banda, Compromís ha acusat el bipartit d’“ocultar” la xifra de la certificació Guinness. Per això han reclamat “tota la documentació”, que inclou el cost del contracte, la certificació per a obtindre el rècord mundial i per saber, per si n’hi haguera, despeses paral·leles com en la il·luminació. El regidor de Festes, Manuel Jiménez, ha negat l’“ocultisme”, ja que “sempre s’ha dit que anava a sol·licitar-se un rècord Guinness” i “ningú havia preguntat què costava”.