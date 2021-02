Mor Agustí Agulló, referent en la defensa del valencià a Elx

Agustí Agulló i Marcos (1958) ha mort víctima del càncer. El seu nom va lligat al Casal Jaume I d’Elx, un espai cultural en defensa del valencià que va ajudar a fundar en 1998. Pertanyent a l'entitat Acció Cultural del País Valencià, Agulló ha aconseguit, durant la seua gestió, convertir aquest enclavament situat en el centre d'Elx en un lloc de referència -com pocs existeixen en aquesta ciutat- en la promoció de la llengua valenciana.

Treballador incansable en la defensa i recuperació del valencià, amb aquests arguments l'associació cívica per la llengua El Tempir li va atorgar un reconeixement on va destacar el seu compromís per la promoció social de la llengua “des que era jove”.

La seua defunció ha coincidit amb la celebració del ple ordinari de l'Ajuntament d'Elx s'ha sumat a les mostres de dolor després que la portaveu de Compromís per Elx, Esther Díez, donara a conéixer la notícia que un primer moment ha difós en xarxes socials Acció Cultural del País Valencià.