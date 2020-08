Un alt càrrec del Govern de Moreno Bonilla va vendre als autors de la guerra bruta contra l’esquerra l’empresa per cobrar del PP

L’empresa Publyck Worldwide va ser la que va utilitzar el consultor polític Josep Lanuza, un dels autors de la guerra bruta contra l’esquerra en les eleccions generals del 20 de novembre de 2019, per a cobrar del PP en els comicis anteriors, els del 28 d’abril del mateix any. Aquest consultor polític valencià va prendre el control d’aquesta empresa el 22 d’abril, just sis dies abans que els espanyols votaren i quan ja havien passat nou dies de l’inici de la campanya electoral. Els propietaris de l’empresa abans que l’adquirira l’autor confés de la compra d’anuncis per a desincentivar el vot de l’esquerra van ser el tècnic audiovisual Antonio Martínez Pinilla i el politòleg i sociòleg Tristán Pertíñez Blasco, actual gerent de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, dependent de la conselleria de Presidència del Govern de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Tristán Pertínez va ser nomenat gerent de la fundació pública de la Junta d’Andalusia el 6 de març de 2019, però no va abandonar l’administració de l’empresa Publyck Worldwide fins al 22 d’abril d’aqueix exercici, un mes i 16 dies després del seu nomenament, segons les dades oficials publicades en el BORME. Pertíñez assegura a aquest diari que, quan l’empresa va rebre el contracte del PP de 411.400 euros, “n’estava desvinculat”, encara que, segons el Registre Mercantil, no va deixar de ser administrador únic de la societat fins al 22 d’abril, igual que el seu soci Antonio Martínez Pinilla, que a través d’un altre empresari no ha volgut atendre les preguntes d’elDiario.es.

Pertíñez explica a elDiario.es que, tot i que era administrador de Publyck Worldwide, era el seu soci qui gestionava el vessant econòmic i que va ser qui va executar la venda. “Jo, d’empresa, no en tinc molta idea. A mi em van cridar a signar a cal notari i hi vaig acudir. No conec els compradors”, explica. L’actual gerent del Centro de Estudios Andaluces manté que l’empresa estava sense activitat “i li van buscar una eixida”. “Vam cobrar per la venda el capital que havíem invertit en la seua creació, res més”, al·lega.

Sobre el contracte de 411.400 euros que va pagar el PP per a la campanya electoral, assegura que desconeix la seua contractació, malgrat que a mitjan campanya electoral encara era administrador de l’empresa. “No conec ningú del PP de Madrid; jo, l’empresa, la utilitzava per a fer algunes faenes, perquè sempre he sigut autònom”, afig. Sobre el seu soci, Antonio Martínez Pinilla, assegura que fa més d’un any que no parla amb ell. L’empresa Publyck Worldwide es va crear el 2018 i quasi a l’any de vida es va traspassar al propietari actual, Josep Lanuza, també empleat de l’assessor de Pablo Casado, Aleix Sanmartín.

Pertíñez és un dels fitxatges estrela del conseller de Presidència de la Junta d’Andalusia, Elías Bendodo, considerat la mà dreta de Moreno Bonilla. Aquest politòleg i sociòleg ha convertit el Centro de Estudios Andaluces en una mena de CIS andalús. A través d’aquesta entitat, fa enquestes sobre política i l’estat de la comunitat autònoma. Amb la seua arribada, la fundació va prescindir de la seua antecessora en el càrrec, Mercedes de Pablos, i de reconeguts assessors com Javier Aroca, Carmen Tovar, alcaldessa amb el PSOE de Castilleja de la Costa i delegada del Govern de la Junta a la província de Sevilla, i Paloma Cano, filla del recordat cantautor Carlos Cano.

El contracte de 411.400 euros va ser comunicat pel PP al Tribunal de Comptes, però no per Josep Lanuza com a administrador de Publyck Worldwide. En aquest sentit, Lanuza va explicar a elDiario.es que lliurarà el contracte, la factura i les faenes que va dur a terme l’1 de setembre. Si no ho fa, l’òrgan fiscalitzador de l’Estat podria iniciar actuacions per esbrinar què es va fer en aquestes faenes. I és que el Tribunal de Comptes sol·licita als partits tota la informació sobre les despeses electorals, perquè posteriorment aquestes despeses són subvencionades amb diners públics.

De fet, no lliurar tota la documentació al tribunal pot provocar que aquests pagaments no es puguen incorporar a les despeses subvencionables. A més, el Tribunal de Comptes ha de validar que tots els diners gastats en campanya s’han usat per a accions legítimes i legals. De moment i com que Publyck Worldwide no ha lliurat la documentació, l’òrgan fiscalitzador desconeix en què es van gastar aquests diners. Si continua l’opacitat, podria actuar la Fiscalia del Tribunal de Comptes per a aconseguir la documentació.

Lanuza va negar que els diners cobrats en la campanya del 28A foren per a una campanya tòxica i que els 411.400 euros es van gastar en un centre d’atenció telefònica que va fer “tres milions de telefonades” per a enquestes electorals diàries.

El PP ha explicat la mateixa versió a través d’un comunicat. El Partit Popular insisteix en aqueix escrit que mai s’han utilitzat fons del partit per a pagar una campanya bruta contra el PSOE i Podem en les dues eleccions generals celebrades el 2019. El partit que dirigeix Pablo Casado nega que els 411.400 euros que va abonar en els comicis del 28 d’abril de l’any passat a l’empresa de Josep Lanuza, el consultor polític que va pagar anuncis per desmobilitzar el vot de l’esquerra, tal com va revelar aquest diari, s’utilitzaren per a una comesa semblant.