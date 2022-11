Baldoví aposta per destinar els fons de l’ampliació del port de València i de la ZAL a millorar la Rodalia

“L’enfortiment i el foment de xarxes de ferrocarril de curta distància entre nuclis de població pròxims o dins de les ciutats en què el transport públic elèctric és una prioritat de primer grau. Lamentablement el servei de Rodalia de la línia C6 que uneix Castelló amb València cada vegada es veu més minvat, amb un augment de les cancel·lacions i un descens de la freqüència dels trens”.

Així justifica una de les esmenes presentades als pressupostos generals de l’Estat pel diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, l’eliminació d’una partida de 14 milions d’euros destinada a la nova terminal de creuers del port de València projectada al costat del barri de Natzaret, i la seua reassignació per a millorar la línia de Rodalia C6.

El trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, a les drassanes d’Unión Naval, situades al costat dels poblats marítims, forma part dels canvis introduïts per l’Autoritat Portuària de València (APV) en el projecte d’ampliació. L’organisme portuari té previst aprovar aquest mes l’adjudicació de la construcció i la gestió del recinte a Baleària. El canvi d’ubicació de la terminal sense declaració d’impacte ambiental ha sigut qüestionat recentment pel Defensor del Poble.

Com aquesta, són diverses les al·legacions amb què el diputat valencianista demana que les partides destinades a l’ampliació nord del port i a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), declarada il·legal per enèsima vegada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), es redirigisquen a millorar el servei ferroviari en línies com per exemple el tram entre Alacant i Múrcia o el Xàtiva-Alcoi.

Segons les esmenes, “Compromís insta el Govern que l’Autoritat Portuària de València, sota la supervisió de l’ens públic Ports de l’Estat, com a promotor de les actuacions d’ampliació del port de València, al fet que desistisca del projecte actual d’ampliació Nord del Port i al fet que renuncie a la construcció d’una nova terminal de creuers al costat dels poblats marítims”.

Per això, considera oportú destinar una partida de cinc milions d’euros prevista inicialment per a “adquisició de parcel·les urbanitzades de la ZAL de València” a la línia de Rodalia Alacant-Múrcia que transporta més de 2,8 milions de viatgers a l’any, “cosa que la converteix en una infraestructura especialment demanada i rendible”.

Aquesta línia està “en un estat obsolet, ja que és una de les poques de l’Estat que no està electrificada”. En aquest sentit, es requereix una partida destinada de cinc milions a Rodalia d’Alacant per a la modernització de la línia i avançar les obres de manera significativa“.

Així, per exemple, sol·licita que s’eliminen els 3 milions d’euros previstos per al tercer carril entre el barranc del Carraixet i València (V-21), obra ja quasi acabada, al “desenvolupament d’un procés participatiu per a recuperar la Punta i revertir la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València”.

Segons la justificació de l’esmena, “una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia valencià anul·la el Pla Especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València i reafirma que aquests terrenys no han deixat de ser mai zona agrícola d’especial protecció”.

A més, afig que “la Punta ha de tornar a recuperar el seu paper tradicional de transició entre la ciutat i l’Albufera, partint d’un corredor verd que enllace l’antic llit del riu Túria amb el Parc Natural de l’Albufera; 28 anys després que es produïren les expropiacions per la via de màxima urgència, encara no s’ha construït ni una sola nau i la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València, pel que resulta necessari facilitar les condicions de vida i treball digne de les persones que encara hi viuen”.

Baldoví també sol·licita que es canvien les inversions destinades a l’ampliació de carreteres com el bypass de València amb l’impacte ambiental que comporten a transports més sostenibles com el ferrocarril. Així doncs, demana que els 30 milions d’euros previstos per a duplicar l’A7 es destinen al tren de la costa entre Gandia, Oliva, Dénia i Alacant: “Les grans obres d’ampliació d’autovies, com és el cas del projecte de desdoblament de la circumval·lació A-7 (bypass) no tenen sentit en un context d’emergència climàtica actual. Considerem oportú destinar la inversió d’aquesta nova partida a impulsar el servei ferroviari del País Valencià, pel que fa al projecte del tren de la costa. En concret, en el tram Gandia-Oliva-Dénia per a garantir el compliment del Pla de Rodalia de València del Ministeri de Transports”.

Així mateix, demana que es canvie una partida de 25 milions d’euros destinada a zones de baixes emissions i transformació del transport urbà i que es dedique al túnel passant ferroviari de València: “La inversió prevista per al túnel passant de València només és d’1,5 milions d’euros per al 2023, 3 milions per al 2024, 4 milions per al 2026 i 4,7 per al 2026. Atesa la projecció pluriennal establida per a aquest projecte, considerem que el Ministeri està retardant el començament de les obres fins al 2026, un plantejament que allargarà la greu situació de sobrecàrrega de la xarxa ferroviària del nucli de València. Resulta prioritari convertir l’actual estació terminal en passant per deixar de ser un embut”.

El diputat valencianista també ha presentat al·legacions per a incrementar les inversions encaminades a revertir la regressió de la costa a Castelló, València i Alacant, així com en les societats musicals i en instal·lacions culturals, com ara el Museu de Belles Arts de València, l’Ivam o el Palau de les Arts.