Belarra afirma a València que Podemos no es conforma d’entrar en el Govern en minoria: “Serem la primera força progressista d’Espanya”

“Per créixer hem de créixer en vots i per això hem d’exigir fins a l’últim mil·límetre i l’última lletra de l’acord de Govern, perquè si Podemos estiguera en majoria en el Govern, ja no estaria en vigor la llei mordassa, tindríem una llei de transició ecològica que cuide el medi ambient i tindríem ja una llei d’habitatge que regulara el preu dels lloguers”.

Així s’ha pronunciat dissabte la secretària general de Podemos, Ione Belarra, que dirigeix el partit des de l’eixida de Pablo Iglesias el 5 de maig passat, en un acte en què ha presentat la seua candidatura al pròxim procés de primàries. El quart Vistalegre de Podemos conclourà el pròxim 13 de juny. Belarra ha aconseguit en aquesta jornada 4.200 avals, huit vegades més dels 500 requerits.

La també ministra d’Agenda 2030 ha exposat el seu programa polític al Jardí Botànic de València, el lloc en què al juny del 2015 es va signar el pacte per a un govern de coalició progressista en la Generalitat Valenciana, el primer després de vint anys de majories absolutes del PP. El 2015 el Botànic va escenificar el canvi de paradigma en les polítiques públiques de l’autonomia; no debades, va donar nom a l’acord de Govern de què formen part el PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, amb la vicepresidència segona per als morats.

Belarra s’ha mostrat així crítica amb els seus socis de Govern del PSOE i ha afirmat que per assolir tots aquests canvis es deixarà la pell “perquè Yolanda Díaz siga la primera presidenta del Govern; no ens conformem d’entrar en l’executiu en minoria, perquè guanyarem les eleccions i serem la primera força progressista d’Espanya”.

La secretària general del partit morat ha advertit que “els mitjans diran que és impossible, però cada vegada que han dit que alguna cosa és impossible s’ha demostrat que sí que es pot, que Yolanda serà presidenta del Govern”.

En aquest sentit, ha recordat que “hui ningú pot negar que gràcies a Podemos s’ha afrontat l’actual crisi amb un escut social, és a dir, d’una manera diferent del que va passar en la crisi del 2007” i sobre aquest tema ha posat en valor “els ERTO aprovats per la ministra de Treball Yolanda Díaz, que han salvat milers d’ocupacions, o les mesures per a protegir les víctimes de violència masclista durant la quarantena, o per a frenar els desnonaments i els talls de subministraments”.

En aquesta línia, ha afegit que “Podemos està ací per defensar la gent que només té aquesta formació per a protegir els seus drets davant les institucions i per això s’ha impulsat una llei pionera contra la violència de la infància i per això es derogarà l’última reforma laboral i se n’impulsarà una de nova, o per això s’ha regulat la publicitat de les cases d’apostes”.

A més, ha defensat que per fer créixer Podemos cal “enfortir les aliances, obrir-nos a les aliances que estem construint ja molt temps, reforçar-les amb els companys i companyes d’Unidas Podemos, amb les confluències, amb En Comú Podem, amb Galícia en Comú, però també amb les forces germanes amb què hem construït una majoria progressista que és la garantia que es facen polítiques transformadores per a la gent i també obrir-nos a teixir aliances territorials, perquè aquest és l’ADN de Podemos, continuar construint i continuar sumant per ser l’eina de transformació social”.

Belarra ha tingut també paraules de record i d’agraïment per a Pablo Iglesias: “Gràcies per tot el que has donat a aquest projecte, hem aprés moltes coses de tu, però sobretot a agafar el camí correcte encara que no siga el més senzill”.

La candidata a liderar el partit s’ha referit també al simbolisme d’haver triat València i el Jardí Botànic per presentar la seua candidatura. Tal com ha recordat, “al País Valencià semblava que estava tot perdut i des del 2015 bufen vents de canvis que han servit per a impulsar canvis i millorar la vida els valencians”, per la qual cosa ha enviat paraules d’agraïment a la coordinadora valenciana de Podem, Pilar Lima, i al vicepresident segon del Govern valencià, Rubén Martínez Dalmau.

En aquesta línia, la ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha destacat que “no és casualitat que Ione haja presentat la seua candidatura fora de Madrid i que s’haja traslladat a la ‘terreta’, al País Valencià, perquè el missatge és molt clar, Espanya és un país plurinacional; volem tindre una navarresa al capdavant, volem posar en valor els governs, la saviesa, els aprenentatges, les llengües, les cultures que conviuen al nostre país, que ens fan ser el que som”.

Montero ha afegit que “no seríem Espanya si no tinguérem un País Valencià poderós que està demostrant que es pot governar diferent i que a Espanya la majoria de la gent vol governs progressistes i feministes que defensen els drets de la majoria social”.

La coordinadora de valenciana de Podem, Pilar Lima, ha destacat en el marc del Jardí Botànic “va passar una cosa molt important el 2015, perquè es va despatxar el PP i encara estan pagant-se les destrosses que van fer en els serveis públics, en l’educació pública i en la sanitat pública”.

El vicepresident del Govern valencià, Rubén Martínez Dalmau, ha afirmat que “al País Valencià comença el futur del nou Podemos”, ja que és “un referent de com s’han de fer les coses, aquesta via valenciana té molt de significat, perquè, malgrat que van dir que no entraríem en el Govern i que ens quedaríem fora de les institucions, nosaltres vam dir que sí que es pot i ací es demostra que es pot”.

La valenciana és l’autonomia en què els morats tenen més força, amb la vicepresidència segona i la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que dirigeix Rubén Martínez Dalmau –els morats tenen dos consellers a Balears, sota la presidència del PSOE i una conselleria a Aragó, les Canàries i Navarra–. Dirigents de Podemos, com la ministra d’Igualtat, Irene Montero, han posat en valor les polítiques públiques d’habitatge valencià, que consideren un referent estatal.

L’actriu María Botto i l’exatleta Roberto Sotomayor formaran part de la candidatura de la ministra de Drets Socials per a liderar el partit morat amb vista la quarta Assemblea Ciutadana, que elegirà la nova direcció estatal després de l’eixida d’Iglesias. Belarra també inclourà en la seua llista per al nou Consell Ciutadà estatal de Podemos els activistes Alejandra Jacinto i Serigne Mbaye, que fa poc van ser elegits diputats en l’Assemblea de Madrid, on Podemos va sumar 10 parlamentaris, tres més que en els últims comicis.

Una candidatura continuista que rescata els valencians que ja van formar part del projecte liderat per Pablo Iglesias i entre els quals hi ha els responsables de Comunicació de la coordinadora de Podem Pilar Lima (Esther Sanz), del vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau (Álex Aguilar) i del diputat Pablo Echenique (Pau Vivas). La coordinadora valenciana, la directora de l’Institut de la Joventut, Maria Teresa Pérez, i la diputada alacantina Rita Bosaho també s’incorporen a la candidatura de Belarra.