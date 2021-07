El canvi climàtic posa en risc l’Albufera de València per un augment de la salinitat en els últims 10 anys

El futur del Parc Natural de l’Albufera tal com el coneixem està en risc greu si no es frena el procés de salinització que s’ha detectat en els últims 10 anys.

Així queda reflectit en l’informe ‘Evolució de la conductivitat en l’Albufera de València entre 1985 i 2018’ desenvolupat per l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, i en concret pels catedràtics Juan Soria, Susana Romo, Lucía Vera-Herrera, Sara Calvo, Xavier Sòria-Perpinyà i Javier Pérez.

El document recorda, en primer lloc, que l’Albufera de València és un dels principals aiguamolls a escala nacional i de gran importància en la Mediterrània occidental: “La llacuna costanera i la marjal circumdant, juntament amb la restinga que la separa de la mar, es van declarar Parc Natural el 23 de juliol de 1986 pel seu elevat valor ambiental, paisatgístic i cultural, amb la finalitat de frenar la degradació patida durant la dècada dels 70, deguda a la pressió urbanística, i així mateix recuperar els seus valors originals”.

El Parc Natural ocupa 21.120 hectàrees de superfície, de les quals unes 3.000 corresponen al llac i les aigües succintes. A escala internacional, el 1990 es va incorporar a la Llista de Zones Humides d’Importància Internacional de la Conferència de Ramsar i el 1994 va ser declarada Zona d’Especial Protecció d’Aus, i és, per tant, Lloc d’Interés Comunitari per a la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

L’objectiu de l’informe és “presentar i estudiar la sèrie temporal dels valors de conductivitat, les dades inicials de la qual són discontínues per als anys 1974, 1980, 1985-1988 i amb registre més continu des de l’estiu del 1991 d’ara en avant”. A partir d’això s’estudia “la sèrie temporal i les tendències que té”.

Per a fer els mesuraments s’ha utilitzat “una xarxa de punts de mostreig formada per huit llocs que pretenen abastar l’heterogeneïtat espacial que es pot presentar en la llacuna deguda a la diferent quantitat i qualitat de les aportacions que arriben per les séquies que hi desemboquen”.

En l’estudi de la sèrie temporal “s’observa que en l’últim decenni hi ha una tendència significativa a l’augment dels valors mínims de la conductivitat, cosa que indicaria una disminució de la quantitat d’aigua dolça que arriba a la llacuna”. La mesura d’aquesta variable “seria un bon indicador de les alteracions que es poden produir en un escenari previsible de canvi climàtic amb descens de les precipitacions i de les aportacions d’aigua dolça”.

Precisament, per tractar de pal·liar aquesta situació, el Pla Hidrològic del Xúquer va assumir recentment la inversió del pla especial per a l’entorn de l’Albufera proposat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que inclou un nou col·lector Oest, una bassa de regulació i una altra depuradora en el terme municipal d’Alcàsser.

La consellera Mireia Mollà va subratllar que la inversió que supera els 100 milions d’euros “ja s’ha assumit per part de l’Estat i és la que canviarà l’estat de la qualitat de les aigües de l’Albufera”, a més d’alliberar l’ecosistema d’aigua bruta i alleujar la càrrega de la planta de Pinedo.

Altres experts, com la catedràtica de la Universitat de València, Eulàlia Sanjaume, afirmen que l’erosió que està causant l’ampliació del port de València a les platges del sud pot incrementar aquest procés de salinització del llac, i el posen en risc greu: “En aquests moments ja està perill. L’erosió s’està produint a les platges del sud i ja arriba a la Gola del Pujol, és una de les zones més estretes. Si això continua avançant, l’Albufera de València es pot salinitzar. Si la restinga s’erosiona massa, pot haver-hi filtració d’aigua marina dins del llac. Si se salinitza, la fauna es perdrà i molta de la vegetació que hi ha no aguantaria. Les filtracions encara no s’han produït, però si les coses continuen així, és una cosa que pot arribar a produir-se. El que no pot ser és que pel creixement del port estiga atacant-se a una joia ecològica que tenim en aquesta ciutat”, va declarar en una entrevista a elDiario.es.