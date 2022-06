El ‘càrtel del foc’ va untar amb regals per 163.736 euros l’exconseller del PP Serafín Castellano per repartir-se el mercat

Un import no inferior a 163.736. És el valor dels regals (escopetes o caceres, entre altres obsequis) que es va emportar Serafín Castellano, conseller de Governació de la Generalitat Valenciana entre el 2007 i el 2014 i delegat del Govern fins al 2015, del ‘càrtel del foc’, la trama de presumpta corrupció internacional amb les adjudicacions dels mitjans aeris de lluita contra incendis. Així ho indica el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional en la interlocutòria que processa 32 investigats pels presumptes delictes d’organització criminal, alteració de preus en concursos públics, suborn, falsedat documental, malversació, prevaricació, associació il·lícita, negociacions prohibides a funcionari públic i tràfic d’influències i de fraus i exaccions il·legals.

El jutge Manuel García Castellón sosté que la trama, que va estendre els seus tentacles també a Itàlia o Portugal, va corrompre autoritats i funcionaris per monopolitzar el mercat d’adjudicacions en matèria d’extinció d’incendis. El ‘càrtel del foc’ tenia capacitat per a “expulsar” les empreses de la competència i fins i tot usava una flota d’aeronaus “parcialment comuna”. “Es repartia geogràficament el mercat de la contractació pública”, afig la interlocutòria.

Encara que la trama es va estendre per comunitats autònomes com Catalunya, Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa o Castella i Lleó, va ser als governs valencians del PP a qui va traure més profit, tal com destaca el jutge. La firma Avialsa, pertanyent a l’empresari Vicente Huerta i erigida en epicentre del cas, va obtindre 151,5 milions d’euros en adjudicacions públiques de la Generalitat Valenciana, segons un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. En el territori valencià “s’han constatat les principals infraccions”, abunda l’acte.

El ‘càrtel del foc’ va aconseguir uns increments “notables” dels preus dels contractes públics mitjançant “pròrrogues arbitràries i injustificades”, sosté el jutge. La interlocutòria enumera contractes de l’Administració valenciana amb increments fins un 235,92% a conseqüència de pròrrogues o modificacions indegudes sense cap mena de justificació.

La investigació ha constatat “actituds clientelistes sistemàtiques” mitjançant el lliurament de diners en metàl·lic o regals de vehicles, caceres, armes de foc, rellotges i joies, a més d’estades en hotels, tot això a canvi d’increments en el volum de negoci o d’informació reservada sobre les adjudicacions.

A més de l’exconseller Serafín Castellano, també figura com a processat Javier Hidalgo Mora (fill de l’exdirector general d’Interior de la Generalitat Valenciana Pedro Hidalgo Caballero, ja mort) que va rebre un automòbil Volkswagen Touareg valorat en 46.742 euros.

El ‘càrtel del foc’, mitjançant les “compensacions econòmiques” a polítics i funcionaris, va aconseguir pròrrogues o modificacions contractuals o l’aprovació indeguda de facturacions. La investigació va intervindre les liquidacions mútues o intragrup concertades entre els investigats i les seues empreses.

La trama, com una mena de màfia del sector, establia “quines societats en concret concorrien (i quines no)” als procediments de contractació, en quines zones i “amb quins torns rotatoris”. A més, també establia les compensacions i les liquidacions econòmiques per compensar les signatures que formaven part del càrtel.