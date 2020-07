Castelló en Moviment ja va denunciar el 2018 a Antifrau les irregularitats del secretari de la Cambra de Castelló

El 29 de març de 2018, Sergi Salvador, llavors assessor del grup municipal de Castelló en Moviment, amb quatre regidors, atén una telefonada anònima. Es tracta d’un home que assegura que ha treballat en la Cambra de Comerç de Castelló i el posa en guàrdia d’un parell d’assumptes que considera irregulars. El primer és que Jesús Ramos Estall, secretari de la Cambra, s’adjudica, a través de les seues empreses, els millors contractes que l’entitat trau a licitació. I, tot seguit, li suggereix investigar qui està darrere de la delegació valenciana d’Andersen Tax&Legal, la consultora contractada per la Cambra per a fer un informe sobre els impactes en l’economia local del polèmic Acord Econòmic i Comercial Global (ZETA, per la sigla en anglés), encarregat des de l’Ajuntament de Castelló per 21.780€. L’informant anònim comunica a Salvador que darrere d’Andersen hi hauria gent vinculada estretament al Partit Popular, per la qual cosa dubta de la imparcialitat d’un document que, a més, Castelló en Moviment va denunciar que havia sigut plagiat un 60% d’uns quants articles publicats en Internet.

Salvador consulta el Portal de Transparència de la Cambra i constata que, efectivament, les licitacions més quantioses han anat a parar a dues empreses que Ramos administra amb la seua dona, María Soledad Miravet. Es tracta de les mercantils Adade Castellón SL i Jesús Ramos Abogados SL. El 2014, any en què Ramos va arribar a la Cambra com a assessor extern, va facturar, a través d’Adade Castellón SL, 52.000€ per la “contractació del servei d’assessorament jurídic, financer, comptable, fiscal i laboral”, que va anar renovant successivament el 2015 (66.000€), el 2016 (72.000€) i el 2017 (150.000€). A aquests 340.000€ s’afigen els 35.500€ que Jesús Ramos Abogados SL va ingressar el 2017 per la “contractació dels serveis jurídics per a l’assistència lletrada en representació de la Cambra”.

“Semblava un secret a veus”, recorda Salvador sobre la sensació que li va produir la telefonada anònima amb el relat de les presumptes anormalitats en la Cambra, per la qual cosa, des del seu grup van decidir comunicar-les a l’Agència Valenciana Antifrau. Juntament amb les dades pel pretés plagi de l’informe sobre el ZETA, Salvador va incloure els tres contractes a empreses de Ramos des del 2016, any en què va ser nomenat secretari general en funcions, i que arribaven a 257.500€. Salvador explica que al cap d’un mes va rebre la primera i única resposta d’Antifrau: havien iniciat una anàlisi del cas i només tornarien a posar-se en contacte en cas d’arxivar la investigació.

Ramos i Miravet, investigats

La denúncia següent a Antifrau, quasi un any després, el 22 de maig de 2019, és la que ha portat als tribunals a Ramos i Miravet una vegada que el Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló va iniciar, el mes de febrer passat, diligències pels presumptes delictes de prevaricació i corrupció entre particulars. El seu denunciant, que gaudeix de l’estatut de protecció d’Antifrau des del 18 d’octubre de 2019, es va negar a signar l’últim contracte a Adade Castellón SL, per un màxim de 156.000€, perquè no volia validar un presumpte il·lícit contra la llei valenciana d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes. Sobre la base d’aquesta normativa, Ramos no podria exercir com a secretari general, màxim garant de la legalitat en la corporació, i, al mateix temps, permetre que aquesta adjudique contractes a les seues pròpies empreses, per qüestions a més, les de tipus jurídic, implícites entre les funcions del secretari.

Per part seua, Natxo Costa, sotssecretari d’Economia Sostenible, organisme públic que tutela les cambres, nega que Ramos siga càrrec públic, “l’elegeixen els empresaris”, a pesar que va ser la mateixa conselleria la que va permetre a Ramos compaginar la seua faena com a secretari, per tres hores diàries i un sou de 60.000€ anuals, amb l’acompliment en les empreses que han acabat adjudicant-se els millors contractes de la Cambra. Costa confia que la causa judicial de Ramos i la seua dona, que comparteixen quatre empreses amb un patrimoni net de 5,5 milions, acabe arxivant-se. “Estem tranquils, creiem que no hi ha cap il·legalitat”, assegura. Tampoc creu que hi haja irregularitats en l’acomiadament de la treballadora denunciant, malgrat l’estatut de protecció d’Antifrau, estar de baixa per depressió i haver sigut elegida delegada sindical el 15 de gener passat, la qual cosa ha portat Comissions Obreres a denunciar Ramos per acomiadament improcedent. “Tutelem, però no manem dins de la Cambra, que és sobirana per a contractar o fer cessar a qui vulga”, observa Costa.